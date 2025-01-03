Зеленский рассказал когда ждать мира, о возвращении украинцев, Трампе и выборах президента

Когда ждать конца войны

«Одним днем война не закончится. Горячая стадия войны действительно может прекратиться достаточно быстро, если Трамп будет силен в своей позиции. И желательно, я так считаю, чтобы эта позиция совпадалас европейскими коллегами. Потому что сегодня мы получаем помощь и от Европы. А с задержками из США в прошлом году, скажемоткровенно, она была примерно одинаковая. И для нас это серьезная поддержка Евросоюза и стран Европы. Британия не в Союзе, но, тем не менее, наш постоянный партнер. Я хотел бы, чтобы США слышали ЕС. Потому что Украина конкретно хочет иметь место и дату входа в ЕС.»

Как Трамп влияет на судьбу Украины

«Трамп может быть решающим в этой войне. Он может действительно остановить Путина или же помочь нам его остановить. Он, я считаю, сильный и непредсказуемый. Я бы очень хотел, чтобы непредсказуемость президента Трампа касалась прежде всего Российской Федерации. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну. Он победил сильно. Не было противоречивости в этой победе. Я думаю, что именно такая победа над агрессией России нам и нужна. Его уверенность в помощи Украине и нахождение этих рычагов влияния — это важно. Наша задача в 2025 году — объединить всех. Честно вам скажу, что европейцы очень сильно смотрят на мнение нового президента США. От него многое зависит. Я думаю, Путин боится его, поэтому делает такие шаги, чтобы некоторые голоса от Кремля все же дошли до администрации Трампа.»

Какой он, мир для Украины

«Все говорят о мире, но когда мы говорим о справедливом мире — это сильная Украина. Это серьезные гарантии безопасности, недопущение того, чтобы Путин снова пришел с агрессией. Это очень важно. Мы не имели независимости. Сегодня мы можем это сделать. Поэтому, если коротко, справедливый мир для нас — это понимание, что мы в ЕС. Если нет, не хотелось бы сейчас давать пас насчет альтернативы. Безусловно, любые гарантии безопасности без Соединенных Штатов я считаю слабыми гарантиями для Украины.»

Размещение миротворческого контингента

«Я думаю, вы слышали об инициативе президента Макрона по размещению контингента Французской Республики на территории Украины. Мы поддерживаем такую инициативу, но одной Франции недостаточно. Мы бы не хотели, чтобы это были одна-две страны. Это точно должно быть путем к НАТО. Я увидел, что Трамп положительно относится к этой идее, но я поднял вопрос, что среди этих сил мы пока не услышали, какие это конкретные страны и будет ли там США. И в каком объеме? Пока что рано об этом говорить. Мы должны с вами понимать, что одна, две, три тысячи солдат — это просто показательные, они не сработаются. Мы должны говорить и о флоте, как воздушном, так и морском.»

Ситуация на Курщине

«Курск — очень сильный козырь во всех переговорах. Особенно со странами, знаете какими, которые нам очень важны. Особенно со странами глобального юга. Я никогда не думал, что на них это имело бы большое влияние. Потому что они были настолько под влиянием того, что не победит Россия, российская армия. И тут вы на территории Российской Федерации даете отпор и держите их более четырех месяцев. И вы держите эту ситуацию, а они увеличивают там контингент и ничего сделать не могут. Мало того, они всем сказали, что через месяц захватят Сумы.»

Пойдет ли президент на второй срок

«Согласно нашей Конституции, украинского законодательства, выборы президента Украины и выборы парламента могут происходить не во время военного положения, а после войны. Во время военного положения выборов не может быть, или нам надо менять законодательство. В 2025 году, если нам удастся и мы сможемполучить завершение горячей стадии войны в сильной позиции для Украины, у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности. После этого, в принципе, можно думать о том, чтобы не было военного положения в Украине. А если не будет военного положения, то, в принципе, дальше дело уже за парламентом, парламент поддерживает ту или иную дату выборов.»

Возвращение переселенцев

«А вот те украинцы, которые там не работают, они говорят, вы их заберите. Я говорю, а как забрать? Ну, вы им скажите, возвращайтесь. Я говорю, смотрите, давайте так, немножко больше ПВО и я скажу, возвращайтесь все. Ну, смотрите, я же буду возвращать всех, а не тех, кто у вас не работает. Мы же говорим обо всех. А они говорят, нет, те, что у нас работают, пусть работают. А эта часть пусть возвращается. То есть, те, которые работают, им какая разница, что их поддерживать или нет. Они работают, они уплачивают уже налоги. А на этих они тратят деньги. Вот такое отношение. Большое количество людей хочет вернуться. Есть люди, которые говорят о безопасности. Как только закончится та или иная стадия этой войны, я уверен, что большая часть людей начнет возвращаться. Вторая история. В любом случае, если не будет военного положения, это будет означать, что соответственно Украина будет тратить деньги в первую очередь на восстановление. Если можно использовать такие слова, как «зальется», зальется большое количество денег. Из бизнеса, из российских замороженных активов. Наш бюджет, сектор безопасности и обороны — 1 трлн 400 млрд грн. Это просто огромные деньги. И, безусловно, процент от этих денег пойдет на восстановление. Очень быстро. Сразу. За работой приедут люди. И еще отдельные программы, которых я не хочу сейчас называть, для них нужно мирное время.»

Итоги 2024 от Президента

«Я считаю, что самое главное — это наши люди, молодцы, что сохранили Украину. В целом, начиная с января, много вещей было сделано. Я помню, как мы боролись с Конгрессом Соединенных Штатов Америки за помощь Украине. А это — многомиллиардная поддержка, которая нам помогла. В целом, мы начали подписание соглашений по безопасности со странами-партнерами именно в 2024 году. В первую половину года мы подписали с большой семеркой. В целом, за год с 27 странами мира. Это дало Украине без преувеличения 40 миллиардов долларов поддержки, оружие, гуманитарку, энергетику. Зарплаты, пенсии, индексацию пенсий — все было проведено вовремя в 2024 году. Считаю, что очень важное было решение относительно нашего будущего с точки зрения европейскости Украины. С точки зрения Европейского Союза реальное и юридическое открытие переговоров состоялось в июне 2024 года. Далее, считаю, серьезное достижение по НАТО — решение в Вашингтоне о 5 дополнительных «пэтриотах». Не все дошли пока, но решение положительное, и необратимый курс наш — в НАТО, который поддерживают все страны Альянса. Наверное, одно из главных достижений осени и зимы 2024 года — это срыв трех операций РФ по оккупации Харькова, Сум и Запорожья. И я считаю, что здесь молодцы, прежде всего воины.»

Полное видео — https://www.youtube.com/watch?v=67RDbSxPvjo