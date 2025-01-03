Зеленський розповів коли чекати миру, про повернення українців, Трампа та вибори президента

Коли чекати на кінець війни

«Одним днем війна не закінчиться. Гаряча стадія війни дійсно може припинитися достатньо швидко, якщо Трамп буде сильний у своїй позиції. І бажано, я так вважаю, щоб ця позиція співпадала з європейськими колегами. Тому що сьогодні ми отримуємо допомогу і від Європи. А з затримками зі США в минулому році, скажімо відверто, вона була приблизно однакова. І для нас це серйозна підтримка Євросоюзу і країн Європи. Британія не в Союзі, але, тим не менш, наш постійний партнер. Я хотів би, щоб США чули ЄС. Тому що Україна конкретно хоче мати місце і дату входу в ЄС.»

Як Трамп впливає на долю України

«Трамп може бути вирішальним у цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна або ж допомогти нам його зупинити. Він, я вважаю, сильний та непередбачуваний. Я би дуже хотів, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалася передусім Російської Федерації. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Він переміг сильно. Не було суперечливості в цій перемозі. Я думаю, що саме така перемога над агресією Росії нам і потрібна. Його впевненість у допомозі Україні та знаходження цих важелів впливу — це важливо. Наше завдання у 2025 році — об’єднати всіх. Чесно вам скажу, що європейці дуже сильно дивляться на думку нового президента США. Від нього багато чого залежить. Я думаю, Путін боїться його, тому робить такі кроки, щоб деякі голоси від Кремля все ж таки дійшли до адміністрації Трампа.»

Який він, мир для України

«Всі говорять про мир, але коли ми говоримо про справедливий мир — це сильна Україна. Це серйозні гарантії безпеки, недопущення того, щоб Путін знову прийшов з агресією. Це дуже важливо. Ми не мали незалежності. Сьогодні ми можемо це зробити. Тому, якщо коротко, справедливий мир для нас — це розуміння, що ми в ЄС. Якщо ні, не хотілося б зараз давати пас щодо альтернативи. Безумовно, будь-які гарантії безпеки без Сполучених Штатів я вважаю слабкими гарантіями для України.»

Розміщення миротворчого контингенту

«Я думаю, ви чули про ініціативу президента Макрона щодо розміщення контингенту Французької Республіки на території України. Ми підтримуємо таку ініціативу, але однієї Франції недостатньо. Ми б не хотіли, щоб це були одна-дві країни. Це точно повинно бути шляхом до НАТО. Я побачив, що Трамп позитивно ставиться до цієї ідеї, але я порушив питання, що серед цих сил ми поки що не почули, які це конкретні країни та чи буде там США. І в якому обсязі? Поки що рано про це говорити. Ми повинні з вами розуміти, що одна, дві, три тисячі солдатів — це просто показові, вони не спрацюються. Ми повинні говорити і про флот, як повітряний, так і морський.»

Ситуація на Курщині

«Курськ — дуже сильний козир в усіх перемовинах. Особливо з країнами, знаєте якими, які нам дуже важливі. Особливо з країнами глобального півдня. Я ніколи не думав, що на них це мало б великий вплив. Тому що вони були настільки під впливом того, що не переможе Росія, російська армія. І тут ви на території Російської Федерації даєте відсіч і тримаєте їх більше чотирьох місяців. І ви тримаєте цю ситуацію, а вони збільшують там контингент і нічого зробити не можуть. Мало того, вони всім сказали, що за місяць захоплять Суми.»

Чи піде президент на другий термін

«Відповідно до нашої Конституції, українського законодавства, вибори президента України та вибори парламенту можуть відбуватись не під час воєнного стану, а після війни. Під час воєнного стану виборів не може бути, або нам треба змінювати законодавство. У 2025 році, якщо нам вдасться і ми зможемо отримати завершення гарячої стадії війни у сильній позиції для України, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки. Після цього, в принципі, можна думати про те, щоб не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану, то, в принципі, далі справа вже за парламентом, парламент підтримує ту чи іншу дату виборів.»

Повернення переселенців

«А ось ті українці, які там не працюють, вони кажуть, ви їх заберіть. Я кажу, а як забрати? Ну, ви їм скажіть, повертайтеся. Я кажу, дивіться, давайте так, трішки більше ППО і я скажу, повертайтеся всі. Ну, дивіться, я ж буду повертати всіх, а не тих, хто у вас не працює. Ми ж говоримо про всіх. А вони кажуть, ні, ті, що у нас працюють, нехай працюють. А ця частина хай повертається. Тобто, ті, які працюють, їм яка різниця, що їх підтримувати чи ні. Вони працюють, вони сплачують вже податки. А на цих вони витрачають гроші. Ось таке ставлення. Велика кількість людей хоче повернутися. Є люди, які говорять про безпеку. Як тільки закінчиться та чи інша стадія цієї війни, я впевнений, що велика частина людей почне повертатися. Друга історія. У будь-якому випадку, якщо не буде воєнного стану, це означатиме, що відповідно Україна буде витрачати гроші передусім на відновлення. Якщо можна використовувати такі слова, як «зал’ється», зал’ється велика кількість грошей. З бізнесу, з російських заморожених активів. Наш бюджет, сектор безпеки та оборони — 1 трлн 400 млрд грн. Це просто величезні гроші. І, безумовно, відсоток від цих грошей піде на відновлення. Дуже швидко. Одразу. За роботою приїдуть люди. І ще окремі програми, яких я не хочу зараз називати, для них потрібен мирний час.»

Підсумки 2024 від Президента

«Я вважаю, що найголовніше — це наші люди, молодці, що зберегли Україну. В цілому, починаючи з січня, багато речей було зроблено. Я пам’ятаю, як ми боролися з Конгресом Сполучених Штатів Америки за допомогу Україні. А це — багатомільярдна підтримка, яка нам допомогла. В цілому, ми розпочали підписання безпекових угод з країнами-партнерами саме в 2024 році. В першу половину року ми підписали з великою сімкою. В цілому, за рік з 27 країнами світу. Це дало Україні без перебільшення 40 мільярдів доларів підтримки, зброю, гуманітарку, енергетику. Зарплати, пенсії, індексацію пенсій — все було проведено вчасно в 2024 році. Вважаю, що дуже важливе було рішення щодо нашого майбутнього з точки зору європейськості України. З точки зору Європейського Союзу реальне і юридичне відкриття перемовин відбулося в червні 2024 року. Далі, вважаю, серйозне здобуття щодо НАТО — рішення в Вашингтоні про 5 додаткових «петріотів». Не всі дійшли поки що, але рішення позитивне, і незворотний курс наш — у НАТО, який підтримують всі країни Альянсу. Напевно, одне з найголовніших досягнень осені та зими 2024 року — це зрив трьох операцій РФ по окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. І я вважаю, що тут молодці, передусім воїни.»

Повне відео – https://www.youtube.com/watch?v=67RDbSxPvjo