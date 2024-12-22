Несущие свет: как работают одесские энергетики во время войны

Алексей Красько: «Собрать каждую опору, каждый кусок провода»

Алексей Красько – мастер центра по ремонту и эксплуатации линий ДТЭК «Одесские электросети». Его бригада обеспечивает стабильную работу высоковольтных сетей в Измаильском районе. В случае возникновения аварийных ситуаций, ребята оперативно ремонтируют линии электропередачи, чтобы как можно быстрее подать свет в дома людей.

Если обрыв линии возник из-за вражеских обстрелов, на место аварии сначала выезжают военные, спасатели, полиция. И только после их разрешения к работе приступают энергетики.

Свою профессию Алексей считает по-настоящему мужской. Ведь обслуживать и ремонтировать линии необходимо в любых погодных условиях: в жару, холод, снег или дождь.

– Поскольку мы работаем с высоковольтными линиями, то наше рабочее место находится обычно где-то в поле, в люльке, на высоте 30 метров. А это примерно 10-й этаж жилого дома. При порывах ветра, когда холод пронизывает до костей, на такой высоте чувствуешь себя не очень уютно, делится впечатлениями энергетик. – Но и мой напарник, и машинист снизу – все мы знаем, что делать. Соблюдаем все правила безопасности и работаем.

Для успешного выполнения задачи очень важна хорошая команда. А еще, уверен Алексей, немалое значение в их работе играет опыт и интуиция. Место аварии можно определить и с ее помощью.

– Бывает, что нужно пройти линию 40 километров, чтобы найти место повреждений. Мастер говорит: проблемы будут там и там. Бригада приезжает – действительно, место аварии именно там, – рассказывает энергетик.

Экстремальных случаев в его работе было много. Зимой 2018 года ураган полностью обесточил Измаил. Упали опоры линий электропередачи. Прекратили работу все котельные и насосные станции. Когда ночью ветер немного утих, Алексей с напарником поднялись с фонариком на линию – нужно было ее переключить, чтобы заживить город. Также было задействовано прожекторное освещение на спецтехнике.

– Ночь на улице, холодно, а мы работаем. И все это приходится делать быстро, не теряя концентрации, – вспоминает мастер. – Городской голова нам тогда вручил награды за нашу работу. Скажу откровенно – было приятно.

С началом полномасштабной войны бригада Алексея нередко уезжала на помощь энергетикам в другие области Украины. После деоккупации работали в Бородянке на Киевщине и в Донецкой области. Именно в Донецкой области его бригаде пришлось выполнить самый сложный и длительный ремонт.

– Ремонтировали линию на Донетчине в несколько этапов десятки бригад из разных регионов Украины. Вдоль всей трассы линии электропередачи шли боевые действия. Она была полностью разбита. Пришлось задействовать огромное количество людей, материалов, техники. Моя бригада попала на завершающий этап. Увидели, насколько там было много работы. Собрать каждую опору, каждый кусок проволоки и поставить, чтоб линия работала. Кроме того, по возможности, с экономией материалов. У нас это заняло 30 дней. К тому же нас допускали к работе только после разминирования. Нервно, тяжело, сложно, – не скрывает Алексей. –Но с задачей мы справились, чтобы жизнь возвращалась в городки области после оккупации.

Труд энергетиков сегодня в почете. Сами мастера считают, что просто выполняют свою работу. А к героизму, по словам Алексея, «относятся с другой точки опоры».

Елена Гусева: «Скорая помощь в аварийной ситуации»

Елена Гусева работает старшим мастером оперативно-выездной бригады (ОВБ) ДТЭК «Одесские электросети». В своем подчинении имеет одиннадцать специалистов, работающих 24/7, чтобы в домах одесситов был свет. Если происходит аварийная ситуация и какое-то оборудование выходит из строя – ее задача как можно быстрее запитать дома людей от резервных источников питания.

– Наша бригада – это как «скорая». В случае аварий мы осматриваем пострадавшего, то есть поврежденное оборудование. И ладно, если удается вернуть свет только с помощью оперативных переключений. Ведь тогда свет в домах людей появляется быстро. Но если это невозможно по техническим причинам, мы докладываем диспетчеру. А он уже вызывает «профильных врачей» для ремонта – линейщиков, релейщиков и других, – объясняет Елена.

Включает свет горожанам бригада Елены и во время действия графиков стабилизационных отключений. Если на энергообъекте нет дистанционного управления, бригада выезжает на место и включает «вручную».

Сильнейшим эмоциональным шоком в работе Елены остался в памяти массовый обстрел украинской энергетики в ноябре 2022 года. Тогда «погасло» сразу полстраны.

– Сначала было просто страшно, – признается Елена. – Связи не было, рации не работали. Пришлось срочно выехать в ближайшую производственную локацию, где установлен старлинк. Там получили инструкции от диспетчера и поехали на подстанции. Работали 24 часа без отдыха. Когда пришла домой, упала от усталости, как мертвая. Ног не чувствовала совсем. Целые сутки мотались по Одессе, пока не начали понемногу включать. Давали свет всем на несколько часов. В то время ходили слухи, что свет появляется только в тех домах, где живет работник ДТЭК. О технической стороне распределения электроэнергии рассказывать не буду, но точно скажу, что это не так. Мы так же просыпались в домах, где нет света, тепла, воды и связи. Шли на смену и возвращались в такие же темные и холодные квартиры. Это продолжалось, пока нам не удалось стабилизировать ситуацию, чтобы давать больше электроэнергии людям.

Сергей Алексеев: «Энергетики не сдаются»

Сергей Алексеев – ведущий инженер лаборатории телемеханики центра по обслуживанию релейной защиты ДТЭК Одесские электросети. Он отвечает за правильную работу «мозга» энергообъектов в Подольском районе – релейной защите. Его задача состоит в том, чтобы в случае аварий отключилась только поврежденная часть сети, а исправное оборудование оставалось в работе. На примере Одессы: если в поселке Котовского произошла аварийная ситуация, оборудование, которое настроил Сергей, должно сработать так, чтобы отключились лишь несколько улиц, а не весь микрорайон.

С началом полномасштабной войны бригаду Сергея неоднократно привлекали для помощи коллегам в других областях Украины ликвидировать последствия вражеских атак. Первая и самая длинная командировка была во Львовскую область. И в начале, признается энергетик, было ощущение, что восстановить разрушенную подстанцию до рабочего состояния просто невозможно.

– Тогда мы впервые увидели воронки от прилета ракет. Стены пробило обломками, прошедшими как нож сквозь масло. Крыша упала. На открытом пространстве все сгорело. Не осталось ни одного уцелевшего трансформатора, – рассказывает энергетик.

Помогал Сергей восстанавливать после прилета и энергообъект в Винницкой области.

– Последствия были поразительны. Мы видели небо с любого угла энергообъекта, – вспоминает энергетик. – Мы были там впервые. А наши коллеги бывали здесь и раньше несколько раз. То есть вы здесь работаете, уезжаете. И снова случается так, что прилетает. Но никто не сдается – энергетики снова принимаются за работу.

Самыми опасными были командировки в Херсонскую область. Первый раз – после подрыва Каховской дамбы. Одесские энергетики ездили туда помогать восстанавливать подтопленную подстанцию. К тому времени вода осталась только в кабельных каналах. Ее откачивали, прокладывали новые кабели, производили чистку аппаратуры, проверяли оборудование, защиту и готовили подстанцию к работе.

– Работали на подстанции в касках и бронежилетах. Первые несколько дней было страшно, – не скрывает Сергей. – Но со временем ко всему привыкаешь. Когда нам по приезде проводили инструктаж, то так и сказали – смотрите на местных, они уже научены.

Своих коллег – энергетиков Херсонщины – Сергей считает настоящими героями. Под минометными обстрелами они пытаются возвращать свет людям и снабжать электроснабжением стратегически важные объекты. Подстанция, которую херсонским коллегам помогали восстанавливать одесские энергетики, была критически важной для запуска котельных и водопровода в городе. Если бы ее не восстановили, люди остались бы без тепла и воды.

– Ребята работают здесь с утра до ночи. Бывало и такое, что завершили работы на одном объекте, пошли на другой, а в то, что они только восстановили, снова прилетело. Но они не опускали руки и ремонтировали его снова, – рассказывает Сергей. – Я не знаю, откуда эти ребята черпают силы. Настоящие титаны.