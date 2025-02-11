В США сегодня представят закон о ленд-лизе для Украины. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

«Сегодня я представляю Акт (Freedom First Lend-lease Act) о предоставлении президенту Трампу гибких полномочий для отправки победного оружия нашим партнерам, в том числе Украине, чтобы сдержать военного преступника Путина, как это давно должен был сделать Байден. Заставьте Россию сесть за стол переговоров с помощью американской силы», — написал он в соцсети Х.

Других подробностей конгрессмен не раскрыл.

В России дроны атаковали аэродром и НПЗ

В России в ночь на 11 февраля прогремели взрывы в Энгельсе и Саратове. Города атаковали беспилотники, пишут Telegram-каналы.

«Над Энгельсом примерно с 4 часов по местному времени прогремели по меньшей мере 11 взрывов. В частности было слышно звуки, похожие на автомат очереди. Все это было слышно в стороне местного аэродрома», — говорится в сообщениях.

Параллельно с атакой на Энгельса, звуки взрывов было слышно и в Саратове. После взрывов, в районе местного НПЗ возник пожар.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод — одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ранее известное как завод «Крекинг», входит в структуру нефтяной компании Роснефть. Предприятие выпускает более 20 видов продукции: неэтилированный бензины, дизельное топливо, мазут всех основных марок, битумы, вакуумный газойль, техническую серу.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Зверево, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции вблизи Зеленовки, Временки и Новоселки.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 27 атак. Противник совершил 450 артиллерийских обстрелов, авиация противника нанесла 48 авиационных ударов, сбросив 67 КАБ.

Потери врага на утро 11 февраля

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, шесть артиллерийских систем и четыре других важных объекта российских захватчиков.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1390 человек.

Также украинские воины за сутки обезвредили: