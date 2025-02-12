Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что если глава Белого дома Дональд Трамп сможет посадить Украину и Россию за стол переговоров, то Киев может предложить Кремлю прямой обмен территориями, отдав захваченные земли в Курской области.

«Мы можем обменять одну территорию на другую», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что пока не знает, какую часть оккупированных Россией территорий Украина попросит взамен.

В новом отчете Института изучения войны (ISW) сообщается, что власти страны-агрессора пытаются ограничить информацию о ситуации в Курской области, чтобы избежать обмена территориями во время возможный будущих переговоров.

ISW приводит заявления российских «военкоров», которые утверждают, что неизвестные лица призывают власти РФ обвинить блогеров в дискредитации российских солдат после того, как они сообщили о недавнем продвижении ВСУ на юго-восток от города Суджа.

«Военкоры» также уточняли, что военное командование РФ преследует их за публикацию информации об успешных атаках Сил обороны Украины возле Черкасской Конопельки и Фансиевки.

Аналитики считают, что россияне пытаются усилить контроль над сообщениями о ситуации в Курской области, поскольку президент Украины Владимир Зеленский продолжает высказывать намерения использовать территорию России в будущих мирных переговорах.

Над Украиной сбито 6 баллистических ракет — последствия ночной атаки

В ночь на 12 февраля 2025 года враг нанес удар баллистическими ракетами Искандер-М по Киеву и Кривому Рогу. Также враг атаковал 123 ударными БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие шести баллистических ракет Искандер-М (ЗКР С-400) и 71-го ударного БпЛА типа Shahed. 40 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Киев, Кривой Рог, Сумщина, Полтавщина и Черниговщина.

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 95 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Песчаное, Покровск, Успеновка, Улаклы, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Котлино, Молодецкое, Удачное, Надеждинка, Алексеевка, Дачное и Шевченко.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 15 атак российских захватчиков.

Потери врага на утро 12 февраля 2025

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, два средства ПВО, одну радиолокационную станцию и три пункта управления БпЛА российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1150 человек.



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