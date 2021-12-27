Здравствуй Санта, Новый год! О рождественской сказке и новогодних подарках

«Все мы родом из детства», – сказал известный писатель. А другой мыслитель добавил: меняется только стоимость игрушек. Очевидно, связующей нитью между далеким детством и взрослостью является первая мечта об исполнении сокровенного желания, появлении волшебника… Годы проходят, реальная жизнь все больше задвигает ожидание чуда все дальше и дальше в глубины сознания, выдвигая на первый план различные проблемы и способы их решения. Но есть место на планете и несколько часов в году, когда затаенная детская мечта вдруг прорывается сквозь внутренние барьеры и заполняет душу и сердце радостью и вечной надеждой…

Где искать деревню Санта Клауса?

С автобана недалеко от города Рованиеми среди зеленых елок хорошо просматриваются несколько деревянных домов. Под крышей самого высокого разместились такие влекущие слова: Santa is here. Более трехсот тысяч туристов со всех регионов мира ежегодно не могут проехать мимо этого перекрестка и сворачивают с автобана, чтобы на несколько часов возвратиться в свое детство. Здесь, в Лапландии, прямо на линии полярного круга разместилась самая известная в мире Деревня Санта Клауса или, как ее называют финны, Деревня Йолупукки.

Это местечко по традиции считается местом жительства Санта Клауса, или по-нашему Деда Мороза, и является самым посещаемым туристическим объектом в Финляндии. Хотя сами финны относятся к своему мифическому герою как к вполне реальному лицу, который, согласно легенде, раньше жил на ближайшей сопке Корватунтури.

Сказка начинается уже с первых шагов по деревне. Вот в самом начале примостилась небольшая избушка с памятной табличкой. Именно сюда в 1950 году, спустившись со своей горы, впервые зашел Санта Клаус для встречи с Элеонорой Рузвельт, женой президента США Франклина Делано Рузвельта, которая побывала в этом месте. Она считается первым туристом, посетившим место проживания Санта Клауса.

Он и до знакомства с американской гостьей приходил к финским детям на Рождество и Новый Год. Но после этой встречи Санта решил быть поближе к цивилизации и поселился в специально построенной для него деревне прямо на линии полярного круга. На этом пространстве всего лишь один шаг дает возможность попасть из средних широт в Заполярье и обратно. Прямо на линии разместилась тумба со стрелками, указывающая расстояние от резиденции Санта Клауса до крупнейших городов мира. Можно также заглянуть в окна домиков, где живут его помощники – эльфы, зайти в местное кафе с его любимыми блюдами, на почту Санта-Клауса и, конечно, в несколько магазинчиков с рождественскими сувенирами.

На домиках и внутри их везде размещена новогодне-рождественская символика с елками, оленями, санями, подарками, огоньками и, конечно, Дедом Морозом.

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Почта Санта Клауса: стеллажи писем и эльфы-помощники

На почте своя специфика: здесь самое большое место занимают стеллажи с письмами от детей со всех уголков мира, а на стенах – весь процесс новогодне-рождественских путешествий Санта-Клауса для исполнения детских желаний.

Здесь нас радостно приветствовали несколько эльфов- молодых парней и девушек в красных шапочках с бубенчиками, которые помогают своему шефу воплощать в жизнь любые мечты. Можно заказать любой подарок, который лично Санта-Клаус внесет в ваш дом под звон новогодних курантов. Возможен вариант подарка и под елочкой.

Запомнится и новогодняя открытка с поздравлением и автографом от Санта-Клауса и вручением в канун Нового Года. Все зависит только от ваших финансовых возможностей.

Мы прикинули свои возможности и решили ограничиться новогодней открыткой от Деда Мороза. Получили специальные бланки стоимостью в 10 евро, вписали в них свои адреса и дату получения. Теперь с нетерпением ждем приближения новогодних праздников. И что Санта-Клаус лично нам на Новый Год пожелает?

Но самые большие затраты нас ожидали в магазине новогодних сувениров. Здесь были сотни, а может и тысячи самых разнообразных подарков на Рождество и Новый Год: игрушки, маски, костюмы, открытки, фигурки сказочных персонажей и многое другое, что радовало сердце и душу, поднимало настроение и рождало ощущение приближающейся сказки. И конечно, самым главным действующим лицом в этом сувенирном изобилии везде, во всем и на всем был Санта-Клаус.

В гостях у Санты

Свидание с настоящим Дедом Морозом организаторы нашего тура приберегли на конец. Нас пригласили в его чертоги, в тот самый домик с надписью Santa is here. За широкой дверью оказалась огромная ледяная пещера. Лед под ногами, сосульки – над головой. Вокруг был полумрак, освещалась лишь узкая деревянная дорожка среди глыб льда, ведущая в верхние этажи.

Сопровождающие нас эльфы попросили вести себя потише, и атмосфера еще больше наполнилась романтикой и таинственностью. Слышался лишь звук падающих капель.

Высоко над головой висели какие-то деревянные зубчатые круги, цепи, приводящие, как видно, в действие механизм огромных часов, отбивающих наступление Нового года. Вдоль дорожки на стенах висела утварь для оленьей упряжки, а у стен на стеллажах находились подарки для детей и система для обертывания их красочной бумагой.

На стенах в нескольких подсвеченных нишах были размещены фотографиями известных звезд политики и шоу-бизнеса, запечатленных вместе с Санта-Клаусом. Но выражение их лиц было непривычным. Здесь больше было восторга и игривости, чем озабоченности за судьбы мира и высокие гонорары, которые мы чаще видим на официальных снимках. Свидание с Дедом Морозом, как видно, заставляло всех гостей независимо от их званий и должностей вспоминать свое детство и затаенные мечты.

Чем ближе мы подходили к кабинету Санта Клауса, тем более проявлялась в каждом из нас вот эта детскость. Она выражалась на лице не только в ожидании встречи с чудом, но и в утрате некоторых поведенческих навыков в коллективе. Были забыты предварительные договоренности с эльфами о порядке входа в кабинет Санта Клауса, интервью с ним и фотографирование. Вперед устремились наиболее активные и цепкие, хорошо работающие локтями и корпусом. Когда наконец-то после толкотни мы вошли к Санта Клаусу, то в первый момент благочестие перед хозяином Заполярья отошло на второй план. Мощный старик в красном кафтане с белой пушистой бородой был за несколько секунд окружен репортерами и телекамерами, и уже создание какой-либо очередности в интервью с Санта Клаусом было бесполезно. Поняли это и эльфы, которые вначале пытались навести приблизительный порядок.

Безмятежен в этой ситуации был только хозяин своих чертогов. Даже сквозь густые усы и бороду чувствовалась его улыбка. А добродушные глаза с хитринкой говорили о том, что Санта Клаус даже рад такому вниманию и интересу со стороны большой группы украинских журналистов. Его спокойствие передалось и всем нам.

Сначала мы все сфотографировались вместе с Санта Клаусом, а потом наступил черед вопросов. Спрашивали о мире, детях, возрасте, Украине, любимых занятиях и привычках и даже о личной жизни. Ну, что может сказать человек из легенды, который родился и живет для того, чтобы нести людям мир и добро, счастье и гармонию, здоровье и благополучие? Но и его ожидаемые ответы были наполнены добрым юмором, немножко детскостью, искренностью и наивностью. При этом он показал отличную осведомленность о том, что больше всего волнует человечество в наше время.

Мы провели с Санта Клаусом значительно больше времени, чем было запланировано по договоренности с его помощниками. Всем хватило времени и сфотографироваться на память и организовать эксклюзивное интервью с новогодними пожеланиями в адрес украинских читателей и телезрителей. Поэтому выходили из его покоев в благодушном и радостном настроении. И, конечно, все получили в подарок фотографию с Санта Клаусом. Обычно каждый турист платит за возможность совместного фото 35 евро.

– Чем же отличается украинский Дед Мороз от финского Санта Клауса? – задали мы вопрос руководителю турфирмы Aikamatkat OY-Timetravels Ltd Микко Койстинен, который шесть лет учился в петербургском университете.

– Вы и сами можете сравнить, – отвечает Микко со смехом. – Наш Санта всегда трезвый и один, а ваш Дед Мороз всегда пьяный и с теткой по имени Снегурочка. Наш работает круглогодично, а ваш только в новогодние праздники. Гостеприимство Санты в его деревне с учетом совместного фото, покупки сувенира, завтрака или обеда в кафе, открытки вам обойдется не менее, чем в сотню евро, а с вашим Дедом можно поговорить до душам и даже напиться под новогодней елкой почти бесплатно. Но мы одинаково любим и нашего Санту и вашего Деда Мороза. Спросите про это лучше у детей.

Среди гостей Санты мы увидели темнокожего мужчину с мальчиком лет семи-восьми. Как оказалось, он приехал в Финляндию из Индии.

– Видели бы вы глаза моего сына, когда сам Санта Клаус вручал ему подарок, – делится своими впечатлениями наш новый знакомый из Индии по имени Анурак. – Они светились такой радостью, таким счастьем, что я и сам переполнился этим чувством. Уверен, что эти мгновения блаженства и источник радости останутся с сыном на всю жизнь. Да и я вспомнил мечты своего детства. Ради этого стоило лететь за тысячи километров от родного Дели, потратить немалые деньги на путешествие в сказку.

Александр Федоров, член Международной федерации журналистов, Хельсинки-Ровениеми-Одесса