Санта-Клаус получил лицензию на полеты в космос (видео)

Санта Клаус и его олени получили право на доставку в новогодние праздники грузов на крыши домов воздушным транспортом.

Кроме того, впервые в истории Санта-Клаус получил коммерческую лицензию на доставку грузов на международную космическую станцию (МКС).

Об лицензии выписало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), пишет Sea News.

Сообщается, что для полетов в космос Санта-Клаус может использовать свою космическую капсулу под названием StarSleigh-1 (“Космические сани”) с приводом от ракеты “Рудольф”.

В FAA также попросили граждан не мешать Санте дронами и лазерными устройствами, так как они они могут напугать оленей и ослепить самого Санту.

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