История рождественской открытки: «Веселого Рождества и Счастливого Нового года!»
В век интернета и сотовой связи люди все реже стали писать друг другу письма. А вот рождественская открытка — пусть и не отправленная по почте — по-прежнему считается безусловным атрибутом этого сказочного и ностальгического праздника. Как появилась традиция поздравлять друзей и близких с помощью нарядных открытых писем и какие почтовые карточки на Рождество получали наши бабушки, узнавала «Одесская жизнь».
Поздравления без переутомления
Первая рождественская открытка, по словам известного одесского коллекционера Анатолия Дроздовского, появилась в Англии в 1840 году. В то время в высших слоях викторианского общества правила хорошего тона предписывали письменно поздравить с праздником всех родственников, друзей и близких. Обычно это делалось на чистой стороне визиток, которые потом рассылались адресатам. А учитывая, что высокопоставленные персоны имели множество друзей и знакомых, поздравлений на Рождество писать им приходилось огромное количество. Проблему решило появление художественной визитки с праздничным сюжетом и надписью: «Веселого Рождества и счастливого Нового года!». Так что утомленным аристократам оставалось только указать на ней имя получателя и поставить свою подпись.
Такие визитки пользовались большим успехом и вскоре появились в продаже. Cтоили они отнюдь не дешево – один шиллинг плюс торговая наценка. Примерно столько же зарабатывал в то время за день неквалифицированный рабочий.
Правда, первый тираж остался почти не распроданным. Чопорное викторианское общество не рискнуло покупать карточку, на которой была изображена маленькая девочка, пьющая вино из маминого бокала. Зато в наше время одна из них – случайно сохранившаяся – «ушла» на аукционе за 22500 фунтов.
А вот в открытое письмо – «открытку» – рождественская визитка преобразилась лишь в 70-е годы ХІХ века. Тогда на ее обороте появились разметка для адреса и место для марки.
Для католиков и православных
Вскоре в Европе открытки вошли в моду. И в Одессе, ревностно следовавшей всем стильным заграничным веяниям, начался открыточный бум. Открытка стала обязательным изящным подарком – особенно друзьям и родственникам, проживающим в других городах.
Сначала для нужд отечественного потребителя рождественские открытки печатались крупными немецкими бумажными фабриками. Издавали их и для католиков, и для православных. Коммерсанты просто заказывали карточки без подписей, а потом наносили на них поздравления на родном языке.
Сюжеты же были практически одинаковы – ведь Рождество до введения григорианского календаря представители обеих конфессий праздновали 25 декабря. На лицевой стороне открыток обычно изображали святое семейство или младенца Иисуса в яслях. Популярными также были ангелы с Вифлеемской звездой, волхвы с дарами и прочие евангельские мотивы, связанные с Рождеством.
Поросенок в подарок
А еще на поздравительных карточках часто изображали поросенка, который должен был принести богатство, или трубочиста – символ благополучия и успеха. Для украшения дорогих открыток использовали аппликацию, тиснение, к ним приклеивали настоящие листочки, ракушки, обтягивали шелком, а сюжеты выбивали на коже, фольге, фанере, шпоне.
– Европейцы даже придумали открытки с календарем или телеграммой, куда можно было вписать послание адресату. А чуть позже стали использовать более сложные технологии. Например, в середине XIX века появились открытки с водяным знаком, который можно было увидеть, поднеся карточку к свету, – рассказал Анатолий Дроздовский. – У человека с зеркалом в руках при свете появлялся еще один персонаж – на зеркале вырисовывался маленький поросенок, приносящий материальные блага, или рождественский колокольчик.
Позже становятся популярны елочно-игрушечные композиции и Санта-Клаус. Кстати, привычный образ Санты появился только в 1931 году – когда добродушный толстяк в красном кафтане стал лицом рекламной кампании кока-колы, плохо расходившейся зимой.
А до этого времени художники изображали «рождественского деда» в меру своей фантазии. И порой на картинках добрый Санта был, скорее, похож на бородатого злодея.
Открытка по цене масла
В общем, европейские издатели быстро разобрались, что открытки – дело прибыльное. А вот в Российской империи на новшество отреагировали с опозданием. Первые открытки были выпущены здесь спустя полвека – только в 1895 году. Сначала их производство было государственной монополией. Но через год вышло постановление, что печатать открытки могут и частные лица.
В зависимости от качества, стоила рождественская открытка от 50 копеек до рубля. Для сравнения: за рубль в то время можно было купить 10 килограмм хлеба или 2,5 литра подсолнечного масла.
Открытки попроще украшали блестящей мишурой или наносили на них кристаллики борной кислоты, очень похожие на снег. Изысканные поздравительные карточки оформлялись известными художниками и иллюстраторами. Так, для открыток, выпущенных к Рождеству 1898 года Петербургским попечительным комитетом о сестрах Красного Креста, писали акварели Илья Репин, Константин Маковский, Михаил Врубель, Александр Бенуа. Деньги, вырученные от их продажи, были потрачены на содержание больницы, амбулатории и курсов сестер милосердия.
Фотошоп по-советски и открытки на вес
С приходом советской власти религиозный праздник Рождество был запрещен. А заодно – и Новый год, получивший клеймо «мещанского пережитка прошлого». Но в конце тридцатых годов новогодний праздник был все же «амнистирован».
Возобновился – правда, небольшими тиражами – и выпуск поздравительных открыток. А потом началась война… На неярких новогодних открытках 40-х – наступающие бойцы и военная техника. А вместо традиционных праздничных пожеланий – весточки в тыл и на передовую: «Новогодний привет с фронта», «Смерть немецким оккупантам!», «Папа, бей фашиста!».
После войны появляются более красочные открытки, выходят поздравительные карточки на украинском языке – с изображением рождественских колядок. А в 50-60-х стали популярны открытки с использованием «советского «фотошопа»: в черно-белые поздравительные карточки впечатывали фотографию адресата или поздравителя – нередко мчавшегося не только на санях и лыжах, но и верхом на ракете или ледоколе. Впрочем, такое поздравление не всем было по карману – стоил «эксклюзив» недешево.
А вот дешевые почтовые карточки – забавные и нарядные – издавали в огромном количестве. Люди щедро их дарили, хранили. И, по словам Анатолия Дроздовского, однажды одесская учительница отдала ему 12 килограмм открыток.
Сегодня маркированные почтовые карточки практически не существуют. Их уверенно вытеснили виртуальные картинки и складные открытки. В их «кармашки», как правило, кладут деньги – мы зачастую не желаем обременять себя не только написанием поздравлений, но и выбором подарков.