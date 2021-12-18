История рождественской открытки: «Веселого Рождества и Счастливого Нового года!»

Первая рождественская открытка, по словам известного одесского коллекционера Анатолия Дроздовского, появилась в Англии в 1840 году. В то время в высших слоях викторианского общества правила хорошего тона предписывали письменно поздравить с праздником всех родственников, друзей и близких. Обычно это делалось на чистой стороне визиток, которые потом рассылались адресатам. А учитывая, что высокопоставленные персоны имели множество друзей и знакомых, поздравлений на Рождество писать им приходилось огромное количество. Проблему решило появление художественной визитки с праздничным сюжетом и надписью: «Веселого Рождества и счастливого Нового года!». Так что утомленным аристократам оставалось только указать на ней имя получателя и поставить свою подпись.



Такие визитки пользовались большим успехом и вскоре появились в продаже. Cтоили они отнюдь не дешево – один шиллинг плюс торговая наценка. Примерно столько же зарабатывал в то время за день неквалифицированный рабочий.



Правда, первый тираж остался почти не распроданным. Чопорное викторианское общество не рискнуло покупать карточку, на которой была изображена маленькая девочка, пьющая вино из маминого бокала. Зато в наше время одна из них – случайно сохранившаяся – «ушла» на аукционе за 22500 фунтов.



А вот в открытое письмо – «открытку» – рождественская визитка преобразилась лишь в 70-е годы ХІХ века. Тогда на ее обороте появились разметка для адреса и место для марки.