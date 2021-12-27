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Как упаковать подарок своими руками

Как упаковать подарок своими руками

Чтобы научиться красиво упаковывать подарки, не обязательно посещать мастер-классы. Вы сможете порадовать своих близких и родных, потратив совсем немного времени на подготовку.

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Давайте посмотрим, как можно упаковать подарок. «Одесская жизнь» собрала для вас самые быстрые и элегантные способы.

Как красиво упаковать подарок в подарочную бумагу?

Упаковка подарка в прямоугольной или квадратной коробке. Вам понадобятся:

  • упаковочная бумага
  • лента
  • ножницы
  • обычный скотч
  • двусторонний скотч

Положите коробку на оберточную бумагу. Отмерьте необходимое количество бумаги, вращая коробку, как это показано на видео. Сделайте изгибы по периметру, приглаживая рукой, и закрепите скотчем. Сформируйте по бокам уголки и сведите их к центру сглаживающими движениями.

Оставшийся край бумаги подогните и приклейте к поверхности двухсторонним скотчем. Перевяжите подарок лентой и сделайте праздничный бант.

Упаковка прямоугольного подарка с кармашком для открытки. Вам понадобится оберточная бумага и совсем немного скотча. Отрежьте необходимый кусок бумаги и заворачивайте подарок «елочкой» по инструкции на видео. У вас получится четыре кармашка, в которые можно положить небольшую открытку или послание.

Как упаковать подарок в бумагу без коробки?

Если вы не нашли подходящую коробку для подарка, то можно сделать красивый сверток из подарочной бумаги. Вам понадобятся:

  • оберточная бумага
  • лента
  • украшение
  • обычный скотч
  • двусторонний скотч
  • ножницы

Упаковка подарка в сверток из бумаги. Положите подарок на оберточную бумагу и отрежьте необходимый кусок. Сделайте прочное дно у свертка, согнув углы бумаги по диагонали. Закрепите скотчем и положите внутрь подарок. Закройте сверток, обмотайте его в верхней части лентой и прикрепите свое украшение.

Как упаковать бутылку в подарок?

Упаковка бутылки в бумагу. Вам понадобятся следующие материалы:

  • упаковочная бумага
  • лента
  • украшение
  • ножницы
  • скотч

Отрежьте кусок упаковочной бумаги. Оберните бутылку и закрепите бумагу скотчем — сбоку и на дне бутылки. Сожмите бумагу на горлышке, завяжите ленту и прикрепите ваше украшение.

Упаковка бутылки в носок. Вам понадобятся:

  • пара носков (с принтом, снежинками, оленями)
  • украшение
  • лента

Засуньте бутылку в носок. Обвяжите горлышко бутылки вторым носком или лентой, закрепите украшение.

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Фото: Freepik

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Редакция ПРОФИЛЬ

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