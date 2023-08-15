«Здесь стекло везде!» : новые ранения старой одесской улицы (фоторепортаж)

«Осторожно, здесь стекло везде!», — предупреждает женщина прохожих, рассматривающих, как пострадал после ракетного кошмара 14 августа «дом с купальницами» на старой тихой улице Кузнечной.

Кто-то «латает», кто-то убирает

Прошлись мы по этой старой улице, которая тянется от Успенской до переулка Топольского.

Убедились: обломки стекла и в самом деле везде. Да и не только стекла…

После ракетно-дроновойатаки рашистов 14 августа старые улицы «тихого» (и не очень) одесского центра получили «новые ранения».

Улица Кузнечная — не исключение. Пошло трещинами староеисторическое здание бани Исаковича, рядом — «гора» из обломков стекла и что-то еще, что пока не убрали…

Старые клумбы тоже в обломках стекла и «кусках» оконных рам… Кто-то «латает», кто-то убирает… Многие витрины уже «переоделись» в фанеру.

Там — трещинами фасад пошел, там — лепнина «оторвалась»

Возле альтфатеров — изуродованные оконные рамы, обломки дверей… А там поднимешь глаза вверх — увидишь крышу, охваченную пожаром. Старые балконы – тоже с «новыми ранениями», под ними на тротуарах поблескивают на горячем августовском солнце крошечные обломки стекла… Там — трещинами фасад пошел, там — лепнина «оторвалась»…

Официально: в страшную ночь 14 августа в Одессе повреждены дома почти в 10 кварталах исторической застройки Одессы.

Старая улица Кузнечная — не исключение…

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Мария Котова

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