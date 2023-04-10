Новости Одессы и Одесской области

Одесский переулок Топольского: многоименный, загадочный, разноликий

Одесский переулок Топольского: многоименный, загадочный, разноликий

Одесский переулок Топольского – маленький и как будто слегка «потерявшийся». Он тянется от улицы Новосельского до Старопортофранковской. У него нет домов, имеющих нечетные номера, и это далеко не единственная «странность» старого переулка.

Одесский переулок переименовывался много раз

Ах, как же его любили переименовывать (только ли его!). Поначалу он назывался Инвалидным переулком. Название пошло от расположенных здесь когда-то инвалидных казарм.

Потом он получил название… Молодых пионеров им. В.И.Ленина («Молодых пионеров»… Ну просто супер!), далее стал просто Пионерским, потом получил имя Менделеева. В 1965 году переименован в честь погибшего при обороне Одессы во время Второй мировой войны летчика Виталия Топольского. Об этом в переулке вещает трудночитаемая мемориальная табличка.

Переулок Топольского в Одессе, мемориальная доска

Мемориальная доска в честь Топольского

Исторический переулок по-одесски: дома «раньшие», дома сегодняшние

Переулок Топольского немного извилист в отличие от большинства «прямых» улиц-переулков города, со стороны переулка необычно смотрится «верхушка» Кирхи. Неплохо сохранилась старинная брусчатка на проезжей части. Пешеходная часть может похвастаться современной плиткой, но далеко не всегда – ее хорошим состоянием.

Переулок Топольского в Одессе, вид на Кирху

С переулка Топольского по-особому смотрится здание Кирхи

Нечетная сторона переулка Топольского – это протянувшиеся вдоль переулка торцы и «части» нашей Кирхи, и, конечно же, Академии связи имени А.Попова.

Одесский переулок Топольского, брусчатка

Прекрасно сохранившаяся брусчатка в переулке Топольского

Четная сторона переулка – дома. Их немного, зато какие! Достаточно сказать, что знаменитый дом «с ушами» (он же – «с локаторами») сумел вписаться в стройный ряд домов исторических, которые помнят еще позапрошлый век.

Одесский дом «с ушами»

Дом «с ушами» (локаторами) в переулке Топольского

Вообще домов здесь немного, зато сохранилось множество старинных дверей, дошедших до нас далеко не в «худшем» виде.

Академия связи имени А.Попова в Одессе

Академия связи имени А.Попова

Много припаркованных машин, мало людей – особенность переулка. Еще одна загадка: он расположен в «окружении» Кирхи и Академии, студенческого общежития (ближе к Старопортофранковской), а создается впечатление тишайшего центра…

Одесский переулок Топольского: старина и современность

Извилистость старого переулка довольно интересна: ближе к Новосельского переулок сохранил старину, ближе к Старопортофранковской – помолодел: тут вам и палисаднички, и современные уличные «признаки» с кафешкой и уличными сиденьями. И, конечно, тот самый дом «с локаторами» с офисным центром внутри. Не хватает какого-нибудь современного арт-объекта…

И все это каким-то загадочным образом собралось воедино в одном маленьком-маленьком историческом переулке. Кто-то скажет, что «как-то не совмещаются» старинные дома с сохранившимися полуколоннами и маскаронами в виде бородачей с «ушастым» домом? Так вот вам яркий пример, как вполне себе совместились: шаг – позапрошлый век, еще два шага – день сегодняшний…

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Одесса, старые двери
Старые двери в переулке Топольского
Старинные двери Одессы: в переулке Топольского
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В одесском переулке Топольского
Переулок Топольского, авто на дороге
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Одесский переулок Топольского, "ушастый" дом
Переулок Топольского в Одессе, люк и тротуарная плитка
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Палисадник в одесском переулке
Одесский переулок Топольского, у "дома с локаторами"
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