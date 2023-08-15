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«Тут скло усюди!» : нові поранення старої одеської вулиці (фоторепортаж)

«Тут скло усюди!» : нові поранення старої одеської вулиці (фоторепортаж)

«Обережно, тут скло усюди!», — попереджає жінка перехожих, які розглядають, як постраждав після ракетного кошмару 14 серпня «будинок з купальницями» на старій тихій вулиці Ковальській.

Хтось щось «латає», хтось прибирає

Пройшлися ми тою старою вулицею, що тягнеться від Успенської до провулка Топольського.

Переконалися: уламки скла таки усюди. Та й не тільки скла…

ул кузнечная ковальська одесса
ул кузнечная ковальська одесса
ул кузнечная ковальська одесса
ул кузнечная ковальська одесса
ул кузнечная ковальська одесса

Після ракетно-дронової атаки рашистів 14 серпня старі вулиці «тихого» (й не дуже) одеського центру отримали «нові поранення».

Вулиця Ковальська — не виключення. Пішла тріщинами стараісторична будівля лазні Ісаковича, поруч — «гора» з уламків скла і щось ще, що не прибрали…

Старі клумби — теж в уламках скла та «шматках» віконних рам… Хтось щось «латає», хтось прибирає… Багато вітрин вже «переодягнулись» в фанеру.

ул кузнечная ковальська одесса
ул кузнечная ковальська одесса
ул кузнечная ковальська одесса
ул кузнечная ковальська одесса
ул кузнечная ковальська одесса

Там — тріщинами фасад пішов, там — ліпнина «відірвалась»

Біля альтфатерів — понівечені віконні рами, уламки дверей… А там піднімеш очі вгору — побачиш дах, що був охоплений пожежею.

Старі балкони — теж з «новими пораненнями», під ними на тротуарах  поблискують на гарячому серпневому сонці крихітні уламки скла… Там — тріщинами фасад пішов, там — ліпнина «відірвалась» …

Офіційно: в страшну ніч 14 серпня в Одесі пошкоджено будинки майже в 10 кварталах історичної забудови Одеси.

Старенька вулиця Ковальська — не виключення…

ул кузнечная ковальська одесса
ул кузнечная ковальська одесса

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Фото авторки

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