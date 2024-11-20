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Здесь сказка не прекращается никогда: секреты успешной работы детсада на Любашевщине

Здесь сказка не прекращается никогда: секреты успешной работы детсада на Любашевщине

Много лет подряд лучшим на Любашевщине детсадом «Сказка» руководит опытный педагог, заслуженный работник образования Светлана Олейник. Несмотря на войну, в Любашевском детсаду №2 «Сказка» не прекращается учебно-воспитательный процесс. И традиционно осенние месяцы насыщены интересными мероприятиями.

Это музыкально-спортивные развлечения «Казацкому роду нет перевода», «Игры патриотов», праздничный марафон «Праздник тыквы» и др.

Осенний праздник маленьких казачат

Осенний праздник маленьких казачат

Их разрабатывают и проводят воспитатели, инструктор по физкультуре Екатерина Ткач и музыкальный руководитель Наталья Олейник. О психическом здоровье деток заботится психолог Лариса Ерикалина, образовательным процессом руководит методист Валентина Бондаренко, а физическим здоровьем детворы занимается старшая медсестра Марина Бовдун. В целом дошкольное образование детям здесь предоставляют двадцать четыре педагога-воспитателя.

— Сегодня важно обеспечить малышам эмоциональный комфорт и безопасную образовательную среду. Во время тревог наши дети находятся в укрытии, которое имеет статус противорадиационного. У каждой группы — своя локация, оборудованная всем необходимым для игр и отдыха, — рассказала Светлана Олейник, — Коллектив «Сказки», имея почти 3-летний опыт работы с детьми во время воздушных тревог, в очередной раз прошел обучение по организации безопасной образовательной среды.

Педагогический коллектив детсада «Сказка»

Педагогический коллектив детсада «Сказка»

Чтобы не возникало проблем в условиях блэкаута, всегда заправлены горючим генератор для подачи света и газовый баллон для 4-конфорной плиты — приготовить еду будет на чем при любых обстоятельствах.

В течение последних двух лет детсад принял 16 малышей со статусом ВПЛ.

В одиннадцати группах «Сказки» воспитываются более трехсот детей. Также функционируют три инклюзивные группы, где учатся дети с особыми образовательными потребностями.

Вкусный обед

Повара же готовят вкусные и калорийные блюда по всем рекомендациям, тщательно следят за использованием сахара и соли.

О том, чтобы юное казачество росло здоровым, заботится Екатерина Ткач, которая работает по методике Николая Ефименко «Театр физического воспитания и закалки детей дошкольного возраста» и является автором собственного методического пособия «Использование нестандартного физкультурного оборудования на занятиях по физкультуре».

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Артем Тихонов ПРОФИЛЬ
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