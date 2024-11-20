Тут казка не припиняється ніколи: секрети успішної роботи дитсадка на Любашівщині

Це музично-спортивні розваги «Козацькому роду нема переводу», «Ігри патріотів», святковий марафон «Свято гарбуза» тощо.

Їх розробляють та проводять вихователі, інструкторка з фізкультури Катерина Ткач та музична керівниця Наталя Олійник. Про психічне здоров’я діток дбає психологиня Лариса Єрикаліна, освітнім процесом керує методистка Валентина Бондаренко, а фізичним здоров’ям дітвори опікується старша медсестра Марина Бовдун. Загалом дошкільну освіту дітям тут надають двадцять чотири педагоги-вихователі.

– Сьогодні важливо забезпечити малятам емоційний комфорт та безпечне освітнє середовище. Під час тривог наші діти перебувають в укритті, що має статус протирадіаційного. У кожної групи – своя локація, обладнана всім необхідним для ігор та відпочинку, – розповіла Світлана Олійник. – Колектив «Казки», маючи майже 3-річний досвід роботи з дітьми під час повітряних тривог, вкотре пройшов навчання з організації безпечного освітнього середовища.

Щоб не виникало проблем в умовах блекауту, завжди заправлені пальним генератор для подачі світла та газовий балон для 4-конфорної плити – приготувати їжу буде на чому за будь-яких обставин.

Впродовж останніх двох років дитсадок прийняв 16 малят зі статусом ВПО.

В одинадцяти групах «Казки» виховуються більше трьохсот дітей. Також функціонують три інклюзивні групи, де навчаються дітки з особливими освітніми потребами.

Кухарі ж готують смачні й калорійні страви за всіма рекомендаціями, ретельно стежать за використанням цукру та солі.

Про те, щоб юне козацтво зростало здоровим, дбає Катерина Ткач, яка працює за методикою Миколи Єфименка «Театр фізичного виховання і загартування дітей дошкільного віку» та є авторкою власного методичного посібника «Використання нестандартного фізкультурного обладнання на заняттях з фізкультури».

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