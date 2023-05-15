Заработная плата военнослужащих: как рассчитывается, и будет ли повышение

Зарплаты военных с начала полномасштабной войны включали ежемесячные доплаты в размере от 30 до 100 тысяч гривен. С февраля 2022 года их начисляли абсолютно всем военнослужащим. Сейчас эти надбавки получают не все. Из чего складываются выплаты военным, отразятся ли доплаты на их пенсии, и можно ли ожидать повышения зарплат, выясняла «Одесская жизнь».

Как рассчитывается зарплата военнослужащим

Во время действия военного положения военнослужащим выплачивается денежное обеспечение (аналог зарплаты) и ежемесячные надбавки. Заработная плата включает должностной оклад, оклад за военное звание, надбавку за выслугу лет и прочие.

С начала войны зарплата военных увеличилась. Правительство утвердило два вида доплат военнослужащим: 100 000 – для всех, кто на фронте непосредственно воюет с врагом; 30 000 – для остальных военнослужащих, находящихся на фронте. Последняя выплата касалась широкого круга военных и работников силовых структур. Кроме бойцов Вооруженных сил Украины и Нацгвардии, ее получали сотрудники СБУ, НАБУ, управления Госохраны, Госспецсвязи, ГСЧС Нацполиции. Кроме этого, выплаты распространялись на срочников и курсантов высших военных учебных заведений, которые находились за границами зоны боевых действий и не выполняли боевые задания.

Как изменились выплаты военнослужащим

С 1 февраля 2023 года для ВСУ и Нацгвардии минимальный размер денежного обеспечения повысили. Новые зарплаты для военных сегодня составляют 20 100 гривен в месяц. Для работников ГСЧС и Нацполиции –17 000 гривен. Премия и надбавки за выслугу лет и секретность рассчитываются как процент от служебного оклада. Так что его повышение существенно повлияло на общий размер выплат военнослужащим.

Изменились и условия получения дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения в размере 30 000 гривен. Его больше не выплачивают военнослужащим, находящимся в тылу. К примеру — тем, кто работает на второй и третий линиях обороны, в материально-техническом обеспечении, служит в пограничных районах областей, где не ведутся боевые действия. Также сокращение выплат коснулось срочников, курсантов военных вузов и офицеров управлений и штабов.

Кому какие надбавки положены?

Надбавку 30 000 гривен, по-прежнему, должны получать военные, выполняющие задания:

в составе группировок войск либо резерва главнокомандующего ВСУ;

в составе пунктов управления Генштаба, осуществляющих руководство действующими группировка войск;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры;

по обеспечению подразделений в районах ведения боевых действий согласно с логистическими распоряжениями.

Даже если военные находятся не в зоне боев, а на ротации, но выполняют боевые задания согласно приказу, они имеют право на выплату 30 000 гривен. Но надбавка выплачивается только за период выполнения боевых заданий. Кроме этого, 30 000 гривен должны получать военнослужащие, откомандированные в военные администрации в районах ведения боевых действий.

Надбавка в 50 000 гривен предусмотрена для военных: исполняющих боевые задания первого эшелона обороны; в составе органов военного управления, которые руководят подразделениями первого эшелона обороны или наступления на линии соприкосновения

Размер выплат военнослужащим, работающим в зоне боевых действий, не изменился. Они, по-прежнему, получают 100 000 гривен надбавки.

100 000 гривен получают и военнослужащие сил ПВО, выполняющие боевые задания не на фронте. Но это надбавка выплачивается только согласно боевым приказам за время выполнения заданий, поражения целей – то есть, когда летят ракеты.

Выплаты для раненных бойцов

Во время непрерывного лечения в стационаре надбавка 100 000 для военнослужащих сохраняется. Выплачивать ли ее на период отпуска для лечения, решает военно-медицинская комиссия. Если полученные травмы, контузии, увечья признаны тяжелыми, надбавку 100 000 гривен бойцам сохраняют. В иных случаях на время предоставления отпуска для лечения дополнительное вознаграждение не выплачивается.

Повлияют ли надбавки на стаж военных?

Для военных, которым отменили дополнительные выплаты в размере 30 000 гривен, при расчете пенсий ничего не изменится, утверждают в Пенсионном фонде.

Пенсии военнослужащим рассчитываются из полного объема ежемесячного денежного обеспечения – вместе с надбавкой за выслугу лет, ежемесячными доплатами и премиями.

Денежное вознаграждение в размерах 30 000, 50 000 либо 100 000 гривен к ежемесячным дополнительным видам денежного обеспечения не относится.

То есть – эти доплаты на размер пенсии военных никак не влияют.

Какие пенсии ожидают мобилизованных военнослужащих?

Сегодня мобилизованные украинцы составляют значительную часть в структуре Сил обороны. Вместе с тем, «военные» пенсии назначаются только в том случае, если за 25 лет страхового стажа человек более половины провел на службе. Если его военный стаж меньше – он получает «гражданскую» пенсию.

Это значит, что период службы не влияет на размер пенсии военнослужащих, мобилизованных до конца военного положения. Для них он засчитывается в страховой стаж по обычному месту работы. В то же время — предусмотрена льгота: мобилизованный будет иметь статус участника боевых действий. А это дает право раннего выхода на пенсию по возрасту. Для мужчин – в 55 лет, для женщин – в 50. При условии наличия стажа, соответственно, в 25 и 20 лет.

Поднимут ли военнослужащим зарплаты?

Между тем, сегодня Верховная Рада готовит законопроект о заработных платах для военных. Документ предусматривает повышение зарплаты срочникам до уровня минималки и введение премий за участие в наступлении. А также: — увеличение размера стипендий курсантам высших военных училищ и учебных заведений, имеющих военные учебные подразделения; повышение уровня денежного довольствия инструкторов; унификацию оплаты труда военнослужащих всех структур сил обороны и безопасности в контексте введения единого стандарта денежного довольствия.

А вот доплату 30 000 гривен украинским военнослужащим возвращать не собираются. Несмотря на апрельское решение парламента о возврате этих выплат. Но на это в госбюджете Украины средства не предусмотрены. И Национальный банк не будет включать печатный станок для возвращения ранее отмененных надбавок, заявили в НБУ.

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