Как оплачивается отпуск во время войны: расчет отпускных в 2023 году

Расчет отпускных в Украине регулируется законом «Об отпусках» и Кодексом законов о труде. Во время войны правительство внесло в эти документы ряд изменений. Все нововведения прописаны в законах «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об оптимизации трудовых отношений». Последний — предусматривает изменения в вопросе оплаты отпуска.

Как рассчитывают отпускные

Согласно Кодексу законов о труде, работнику предоставляется ежегодный отпуск с сохранением места работы и зарплаты. То есть – отпускные можно формально назвать заработной платой на время отпуска.

Во время отдыха сотрудник работу не выполняет. За этот период, в соответствии с законодательством, ему выплачивается его средний заработок. Сумму средней зарплаты за рабочий день определяют, разделив общую сумму выплат за последний год на число календарных дней в расчетном периоде. При этом до войны праздничные и нерабочие дни следовало вычесть.

Размер отпускных рассчитывают, умножив ежедневный средний заработок на количество дней отпуска.

Количество дней для расчета отпускных в 2023 году

Расчетный период для начисления отпускных должен быть равен 12 календарным месяцам, которые предшествуют месяцу, приходящемуся на начало отпуска. На период военного положения нормы Трудового Кодекса, которыми установлен перечень праздничных и нерабочих дней, не применяются. То есть – праздничные и нерабочие дни, указанные в ст. 73 КЗоТ, при предоставлении отпуска должны быть рассчитаны, как обычные календарные дни, и на его продолжительность не влияют.

Выплата отпускных в 2023 году

По закону, выплатить отпускные работнику должны не за день до наступления даты отпуска, а раньше. До полномасштабной войны в Украине работодатель был обязан сделать выплаты за три календарных дня до этого срока.

Согласно новому законодательству, зарплата подчиненным за время отпуска должна выплачиваться до его начала при условии, что такая норма предусмотрена трудовым или коллективным договором. Вместе с тем в договорах о трудовых отношениях это положение может изменяться.

Длительность отпуска-2023

Согласно закону, основной ежегодный отпуск должен предоставляться работникам длительностью не менее 24 календарных дней. Вместе с тем для отдельных категорий сотрудников законодательные акты предусматривают отпуск и более продолжительный.

Во время военного положения работодатель имеет право ограничить отпуск любому работнику до 24 календарных дней. А также — отказать в предоставлении неиспользованных отпускных дней.

Неиспользованные дни должны быть предоставлены работнику после прекращения военного положения.

Полностью отказать в предоставлении отпуска в период действия военного положения работодатель имеет право только в том случае, если сотрудник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Расчет отпускных при увольнении

Работник перед увольнением имеет право пойти в отпуск либо получить компенсацию за неиспользованные отпускные дни. Ограничений по их количеству нет. Можно — и за 10 дней, и за 24, как за текущий год, так и за прошедший. Также сотрудник имеет право часть дней использовать на отпуск, а часть – на компенсацию.

Выплачивается компенсация в день увольнения. Ее сумма рассчитывается по тем же правилам, что и расчет отпускных-2023.

Включают ли больничные в расчет отпускных-2023

В Порядке №100, определяющем расчет среднего заработка для оплаты и компенсации отпускных, приведены все выплаты, которые при этом не учитываются. К ним относятся: одноразовая или многократная материальная помощь; компенсации и выходное пособие; выплаты на основании гражданско-правового договора; доплаты за выполнение одноразовых и отдельных поручений, которые не относятся должностным обязанностям работника; компенсации на период командировки или перевода; премии; вознаграждения за участие в соревнованиях и конкурсах; пенсии, помощь государства, социальные выплаты; стоимость спецодежды, выданной бесплатно; стоимость путевок в санатории и дома отдыха, оплаченные предприятием; премии к праздничным и юбилейным датам; возмещение работнику за поврежденное здоровье или увечье.

Таким образом, в расчет среднего дневного заработка больничные и декретные выплаты включать обязаны.

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