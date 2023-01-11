Выплаты за пребывание в плену: кому они положены?

Родственники пленного военнослужащего могут получать денежную помощь от государства. Кому выплачивается такая помощь по законодательству?
Денежная помощь за пребывание в плену выплачивается:
- жене или мужу взятого в плен военнослужащего или его совершеннолетним детям, проживающим вместе с ней (ним);
- законным опекунам несовершеннолетних детей;
- лицам, находящимся на содержании военнослужащего;
- родителям военнослужащего в равных частях, если у него нет детей и он не состоит в браке.
Размер выплаты зависит от нескольких факторов – зарплаты пленного на последнем месте службы, его оклада, наличия надбавки за выслугу лет, других дополнительных регулярных выплат.
Для получения помощи следует обратиться к командиру воинской части, где служил военнослужащий. Денежная помощь будет выплачиваться родственникам ежемесячно до момента освобождения из плена.
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Фото: 24 канал