Новости Одессы и Одесской области

Выплаты за пребывание в плену: кому они положены?

Выплаты за пребывание в плену: кому они положены?

Родственники пленного военнослужащего могут получать денежную помощь от государства. Кому выплачивается такая помощь по законодательству?

Денежная помощь за пребывание в плену выплачивается:

  • жене или мужу взятого в плен военнослужащего или его совершеннолетним детям, проживающим вместе с ней (ним);
  • законным опекунам несовершеннолетних детей;
  • лицам, находящимся на содержании военнослужащего;
  • родителям военнослужащего в равных частях, если у него нет детей и он не состоит в браке.

Размер выплаты зависит от нескольких факторов – зарплаты пленного на последнем месте службы, его оклада, наличия надбавки за выслугу лет, других дополнительных регулярных выплат.

Для получения помощи следует обратиться к командиру воинской части, где служил военнослужащий. Денежная помощь будет выплачиваться родственникам ежемесячно до момента освобождения из плена.

Читайте также:

Фото: 24 канал

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить