Выплаты за пребывание в плену: кому они положены?

Родственники пленного военнослужащего могут получать денежную помощь от государства. Кому выплачивается такая помощь по законодательству?

Денежная помощь за пребывание в плену выплачивается:

жене или мужу взятого в плен военнослужащего или его совершеннолетним детям, проживающим вместе с ней (ним);

взятого в плен военнослужащего или его совершеннолетним детям, проживающим вместе с ней (ним); законным опекунам несовершеннолетних детей;

несовершеннолетних детей; лицам, находящимся на содержании военнослужащего;

военнослужащего; родителям военнослужащего в равных частях, если у него нет детей и он не состоит в браке.

Размер выплаты зависит от нескольких факторов – зарплаты пленного на последнем месте службы, его оклада, наличия надбавки за выслугу лет, других дополнительных регулярных выплат.

Для получения помощи следует обратиться к командиру воинской части, где служил военнослужащий. Денежная помощь будет выплачиваться родственникам ежемесячно до момента освобождения из плена.

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Фото: 24 канал