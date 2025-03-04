Обещания — обещания: ищем в Одессе МРТ в Одессе

Все произошло не так, как предполагалось. На большую Одесскую область по программе государственных медицинских гарантий по бесплатному выполнению МРТ-исследований работает единственное учреждение — региональный клинический противоопухолевый центр (бывший онкодиспансер). Очередь — на шесть месяцев вперед. Вопрос, кто дождется очереди, звучит риторически. Так было в прошлом году, так будет и в этом. Ничего не изменится.

Частные фирмы, у которых есть современные аппараты, не спешат сотрудничать с Национальной службой здоровья (НСЗУ). Причина проста — аппарат МРТ надо аккуратно эксплуатировать, не перегружая его. Потому что поломанный томограф придется ремонтировать за свой счет, государство к этому не будет приобщаться. А это дорого. Кроме того, отчетность перед НСЗУ за услуги, предоставленные в рамках программы государственных медицинских гарантий, достаточно сложная и длительная. Поэтому и не хотят частники работать с государством, а предоставляют услуги по МРТ-исследованиям за реальные средства, которые платят им граждане и предприятия.

Таких центров в Одессе уже более двух десятков. Цены на МРТ-исследования за последние два года выросли в среднем на 15-20%. Это свидетельствует, что спрос на услуги есть, он продолжает расти и пока превышает предложения.

Зачем реформа, если снова все решает один человек?

В НСЗУ я поинтересовалась, как действовать, если человек имеет направление на проведение бесплатного МРТ-исследования, но не может ждать шесть месяцев? Ответ откровенно поразил: «Обращайтесь к главному врачу Одесского регионального противоопухолевого центра, чтобы пациента обследовали быстрее».

Вот вам и реформа. НСЗУ активно рекламирует возможность проведения бесплатных МРТ-исследований, дарит людям веру, что что-то изменилось к лучшему. А на самом деле совершенно непонятно, как пациент может пройти исследование в одном лечебном учреждении на всю область, где сейчас вместе с переселенцами проживает около двух миллионов человек! Поэтому те, у кого есть средства, идут на МРТ-обследование в частные центры, а те, у кого средств нет, — остаются недообследованными.

НСЗУ не считает существующее положение дел критическим, не видит коррупционных рисков (потому что когда существует монополия, как сейчас, монополия противоопухолевого центра на бесплатные МРТ-исследования, существует риск наработки правил игры прохождения обследования вне очереди быстрее других).

Улучшится ли ситуация с МРТ?

Не видят ничего страшного и на местном уровне. ОГА информирует о расширении доступа населения к качественной медпомощи. 226 частных учреждений заключили на 2025 год договоры с НСЗУ о предоставлении помощи в рамках пакета «Первичная медпомощь». Это дешевле, проще, работа семейных врачей уже хорошо налажена. А вот чтобы заинтересовать частные медицинские учреждения заключать договоры о предоставлении МРТ-исследований по программе государственных медицинских гарантий, нужно искать другие подходы. Высокоспециализированное оборудование частники просто так эксплуатировать не станут. Им должно быть выгодно работать с государством. Как это сделать? Вопрос и к местной власти, и к НСЗУ. Потому что считать нормой существование только одного магнитно-резонансного томографа, где жители Одесской области имеют возможность пройти бесплатное МРТ-исследование, никак нельзя.

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