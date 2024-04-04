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«Ограниченно годных» военнообязанных в Украине не будет, — разъяснение Минобороны

«Ограниченно годных» военнообязанных в Украине не будет, — разъяснение Минобороны

Президент Владимир Зеленский подписал закон 10313, согласно которому отменяется норма об «ограниченно годных» военных и военнообязанных. Закон через месяц вступит в силу. В Минобороны пояснили, что означает отмена этого статуса.

Закон исключает понятие ограниченной годности и устанавливается обязанность для граждан Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу этого закона пройти повторный медицинский осмотр с целью определения пригодности к военной службе.

Это правило также касается тех граждан Украины, которые были признаны ограниченно годными до вступления в силу закона.

В Министерстве обороны пояснили, что граждане Украины, которые ранее были признаны «ограниченно пригодными», должны до 4 февраля 2025 года повторно пройти ВВК, на которой они будут признаны либо «годными» либо «непригодными».

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Кабмин в течение трех месяцев должен утвердить обновленный перечень заболеваний для определения пригодности/непригодности.

После повторного осмотра:

  • военные, признанные непригодными, будут уволены,
  • военные признанные пригодными, продолжат службу,
  • военнообязанных, признанных непригодными, исключат из учета.

Также Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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