Закон про мобілізацію ухвалено і підписано: коли він набуде чинності і що ще зміниться?

Кому і як вручатимуть повістки?

Верховна Рада нарешті прийняла «багатостраждальний» закон про мобілізацію. Нардепи розглянули понад чотири тисячі поправок. І остаточний варіант документа значно відрізняється від початкового. Норми закону почнуть діяти за місяць після його публікації. Президент підписав документ 16 квітня. Якщо його опублікують сьогодні ж, то закон запрацює з 16 травня. Якщо завтра – то з 17 травня 2024 року.

За новими нормами, мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років.

Повістки вручатимуть тільки у паперовому вигляді представники територіального центру комплектування (ТЦК). Електронні надсилати не будуть. При врученні повістки представник ТЦК зобов’язаний вести фото- або відеофіксацію.

Той, хто отримав повістку, повинен з’явитися в ТЦК у зазначений термін. Поважною причиною неявки може бути стихійне лихо, хвороба, смерть близького родича. Причину нез’явлення слід пояснити протягом трьох днів.

Після набуття чинності законом всі військовозобов’язані протягом 60 днів повинні уточнити свою актуальну адресу, контактну інформацію та інші військово-облікові дані. Зробити це вони можуть у ТЦК, ЦНАП або скористатися електронним кабінетом — за бажанням.

Які документи мають бути при собі?

Чоловіки віком від 18 до 60 років повинні постійно носити з собою військово-обліковий документ: приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Пред’являти його слід на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника на пункті пропуску. Документ перевірятимуть через Єдиний держреєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Що з тими, хто за кордоном?

Громадянам, які постійно проживають за кордоном, також необхідно стати на військовий облік в Україні. Як саме вони мають це зробити, визначатиме Кабінет міністрів найближчим часом.

Отримати за кордоном консульські послуги, оформити паспорт та закордонний паспорт військовозобов’язані українці віком від 18 до 60 років зможуть, тільки якщо вони оновили свої військово-облікові дані.

Підтвердження інвалідності та скасування відстрочки

Громадяни України віком від 25 до 55 років, які отримали інвалідність ІІ та ІІІ груп після повномасштабного вторгнення — за винятком військових, мають повторно пройти медико-. соціальну експертизу, щоб підтвердити її висновки.

Норми з бронювання та відстрочення від мобілізації, а також перелік громадян, звільнених від неї, порівняно з минулою редакцією законопроекту, практично не змінилися.

Виключена можливість уникнути мобілізації громадянам, які вступили до навчального закладу для здобуття другої та третьої вищої освіти. Також скасували відстрочку для співробітників підприємств, установ та організацій Міністерства оборони.

Як каратимуть ухилянтів?

Якщо громадянин не з’явився до ТЦК по повістці, відмовляється проходити медогляд, уточнювати військово-облікові дані, то військкоми звертаються до поліції з вимогою затримати ухилянта та доставити до територіального центру. Якщо від поліції буде отримано письмову відповідь про те, що порушника знайти не вдалося, ТЦК протягом п’яти днів направляє йому вимогу про виконання обов’язків — поштою в паперовій формі. Вимога буде вважатися врученоюнавіть навіть якщо людина не отримала її на руки, і цього буде достатньо, щоб ініціювати обмеження щодо ухилення.

Через 10 днів ТЦК звертається до суду з проханням тимчасово обмежити порушника у праві управління особистим транспортом — до виконання або відкликання вимоги. Рішення суду передають до державної виконавчої служби.

Суд може відмовити ТЦК, якщо позбавлення прав залишить людину без основного законного джерела доходу, тобто якщо вона працює водієм. А також використовує транспортний засіб у зв’язку зі своєю інвалідністю або інвалідністю людини, яка перебуває у неї на утриманні.

Верховна Рада вже ухвалила у першому читанні законопроект, який передбачає встановлення конкретних штрафів за порушення законодавства про військовий облік та мобілізацію. Отже, перелік обмежень для ухилянтів може розширитися.

Виплати, пільги, відпустки: що обіцяють військовим?

Кабінет міністрів прийняв постанову, якою встановлюється виплата додаткової винагороди у 70 тисяч гривень військовим, які 30 днів виконують бойові дії на передовій, території противника і тимчасово окупованій території .

Крім того,за знищену або захоплену ворожу техніку належить від 12 до 908 тисяч гривень.

Військовослужбовцям та їх подружжю обіцяють не нараховувати штрафні санкції, пеню, відсотки за користування кредитом. На кредитні договори щодо придбання житла або автомобіля ця норма не поширюється.

При укладенні першого контракту військовослужбовці мають право на компенсацію 50% від першого внеску за іпотекою, а також додатково по 100 тисяч гривень після першого і другого років служби.

Протягом трьох місяців з дати укладання першого контракту військові мають право отримати сертифікат на покупку автомобіля у розмірі 150 тисяч гривень.

Одноразова грошова виплата у разі загибелі військовослужбовця — не менше 15 мільйонів гривень.

Тривалість щорічної відпустки для військовослужбовців залишається без змін – до 30 днів плюс 10 за сімейними обставинами або з інших важливих причин. Мінімальний термін відпустки має становити не менше 15 днів. Військовим також нададуть додаткову відпустку за знищену ворожу техніку, але не більше 15 днів на рік.

Військовослужбовцям, які звільнилися з полону, покладено відпустку тривалістю 90 календарних днів із збереженням грошового забезпечення. Вони мають право звільнитися з військової служби у запас.

Норму про демобілізацію військових, на прохання головнокомандувача Олександра Сирського, із законопроекту виключили. Це питання має бути чітко прописане в окремому документі.