Зачем россия начала войну в Украине и чего достигла через год

О годе войны, которая продолжается в Украине, рассуждает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Когда Украина очистится от оккупантов и что ждет их, читайте дальше.

рф планировала захватить Украину задолго

Избежать полномасштабного вторжения России на территорию Украины было невозможно. Так считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По его мнению, россия готовилась к наступлению еще в начале 2021 года.

Первый этап — концентрация основных подразделений — в конце января, начале февраля 2021 года. Формирование ударных группировок на территориях рф и беларуси.

В октябре 2021 года начался второй этап — полноценная концентрация всех ударных группировок из беларуси, у границ с Украиной, на полуострове Крым.

— Согласно планам россии еще в 2014 году гибридной войны против Украины, гибридно в состав россии должны были отойти территории Украины, начиная с Харьковской области (Харькова), заканчивая Одесской областью (Одессой), — сказал эксперт.

С его слов, это основная цель, которую оккупанты имели в 2014 году. Ее они преследовали и в 2022 году. Российский план захвата Украины существовал с момента распада СССР. В 90-е годы он был в формате конспирологии. Официально его не демонстрировали. Впоследствии он начал звучать из уст псевдофилософа александра дугина в начале 2000-х. Как раз с президентством путина.

О достижениях Украины и потерях врага

Александр Коваленко считает, что главное достижение Украины за последний год — то, что мы смогли демилитаризировать российскую армию и полностью нивелировать их планы по захвату нашей территории. В дополнение:

Оккупанты не смогли захватить территории Украины от Харьковской до Одесской областей.

«Вторая армия в мире» уже не такова.

Свои потери оккупанты никогда не смогут компенсировать.

— Технические потери врага масштабны. Такого количества техники и вооружения они никогда не смогут восстановить, – объяснил Коваленко.

Относительно человеческих потерь врага. В сентябре 2022 года сергей шойгу заявлял, что потери российского войска шесть тысяч человек. Но на самом деле убитыми, пленными и ранеными в то время у россиян было более ста тысяч человек. Это одна треть от боеспособной армии России.

— Если у тебя потери — это одна треть, то это потеря боеспособности подразделения. Его нужно выводить для восстановления боеспособности, – объяснил Коваленко.

Чтобы восстановить боеспособность армии, Россия начала полномасштабную мобилизацию. Это равно базовому количеству сухопутных и других родов войск России. Спикер объяснил, что вопрос потерь важен информационно и стратегически. Когда многие СМИ начали говорить о потерях российских оккупантов на территории Соледара, Угледара, россияне отреагировали болезненно. Они начали использовать разных агентов кремля и информационные площадки для распространения фейков об украинской армии. Действовали они неустрашимо, и сами «российские эксперты» сомневались в достоверности информации.

Прогнозы войны. Какие территории будут освобождены в этом году?

По мнению Александра Коваленко, ситуация на фронте будет меняться неожиданно. У Вооруженных сил Украины есть все возможности провести в этом году несколько контрнаступательных операций. Они могут изменить обстановку в зоне боевых действий и выйти к границе Крыма. По прогнозу Александра Коваленко, в 2023-м Крым не уволят. Это вопрос в следующем году.

Эксперт убежден, что в этом году украинская армия сможет освободить временно оккупированный юг: левобережную Херсонщину, часть Запорожской области, южную часть Донбасса. Он также уверен, что армия сможет освободить оккупированные в 2022 году территории Луганской области.

Основная проблема — оккупированные в 2014 году территории Луганской и Донецкой областей, поскольку там россиянами сформирована линия обороны, которую они строили годами. Ее очень сложно пробить. Это займет продолжительное время. Та же история с Крымом.

«Великие события для России»

Председатель МИД Дмитрий Кулеба анонсировал «большие события для России» на годовщину вторжения.

— В ООН, в Киеве, во многих столицах мира происходят разные события, которые шлют четкий сигнал путину: если ты играешь в войну на истощение и думаешь, что время на твоей стороне, ты очень ошибаешься, потому что единство с Украиной растет, и в этой войне ты проигрываешь… — заявил Кулеба.

В разных странах и институтах объявят санкции против России «под 24 февраля», и это также будет частью сигнала, отметил он.

Ольга Лопатюк

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» та WAN-IFRA в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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