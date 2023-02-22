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Итоги 2022 года в Украине: экономика, политика и общество

Итоги 2022 года в Украине: экономика, политика и общество

Война в Украине началась 24 февраля 2022 года и длится уже год. Долго не верилось, казалось чудовищным абсурдом, который обязательно вскоре прекратится… «Одесская жизнь» рассказывает о ее итогах, основываясь на данных аналитического центра Украинского института политики.

Экономика: зависимость от стран-партнеров

После начала вторжения рф множество предприятий в Украине были уничтожены, разорваны логистические цепи. Война замедлила либо прекратила работу 86% украинских компаний.

Экспортные поставки из Украины были практически заблокированы. В июле все же удалось заключить «зерновую сделку». И в результате ее работы Украина заработала порядка семи миллиардов долларов.

Поступления от налога на добавленную стоимость — крупнейшего источника доходов госбюджета, — сократились вдвое. В то же время на оборону было направлено 65% всех его расходов.

Главным источником покрытия потребностей госбюджета Украины стали внешние займы. Основные государства-доноры — США, Германия, страны ЕС, Канада, Великобритания. И, по факту, сегодня бюджет Украины на 50% зависит от внешней финансовой помощи. Именно международные поступления направляют на выплаты бюджетникам, пенсионерам, переселенцам, получателям субсидий.

Внешние займы приводят к значительному увеличению государственного долга. Согласно проекту бюджета Украины на 2023 год, общий долг государства увеличится на 82% и составит 6,4 триллиона гривен.

К тому же из-за многочисленных массированных ракетных атак в восстановлении нуждается энергоструктура Украины. По оценке официальных лиц, для этих целей государству ежемесячно требуется около двух миллиардов долларов дополнительных дотаций.

Увеличение дефицита бюджета, госдолга, снижение валютных резервов и доходов от экспорта ведут к дальнейшему росту инфляции. По итогам 2022 года она составит в Украине около 30%. Курс доллара Нацбанк зафиксировал на уровне 36,9 гривны.

Всего, по заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ущерб, нанесенный рф Украине, оценивается в 600 миллиардов евро.

Политика: на пути в ЕС и НАТО

Почти сразу после начала войны Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. И уже получила статус страны-кандидата. Чтобы вступить в ЕС, Украина проводит судебные антикоррупционные, антиолигархические реформы, принимает новый закон о медиа, внедряет рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся национальных меньшинств.

В декабре Верховная Рада формально завершила выполнение этих обязательств. Оценить прогресс Украины на пути в ЕС Европейская Комиссия должна весной 2023 года.

Также Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Ее уже поддержали 11 стран Альянса. Но решение должны принять все участники. Пока что такого единства нет. Основное опасение членов Альянса — вступление Украины в НАТО на этом этапе приведет к вовлечению входящих в него государств в войну с россией.

В ноябре президент Зеленский выступил перед представителями стран «Большой двадцатки» на саммите в Индонезии, где озвучил «формулу мира». Ее основные пункты:

  • радиационная, ядерная, энергетическая безопасность;
  • восстановление территориальной целостности;
  • выведение российских войск и прекращение боевых действий;
  • гарантии безопасности Украины.

Мирный план Украины был поддержан. Это значит, что страны-союзники готовы максимально усилить давление на рф.

В декабре Зеленский встретился с президентом США Байденом. Тогда Белый дом заверил нас в дальнейшей финансовой и военной помощи. А уже 20 февраля Джо Байден с необъявленным визитом посетил Киев и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на полмиллиарда долларов. В него войдут:

  • дополнительные снаряды для Химарсов;
  • артиллерийские и минометные снаряды;
  • четыре радара для наблюдения за воздушным пространством;
  • дополнительные Джавелины;
  • около двух тысяч противотанковых ракет;
  • четыре БМП Бредли;
  • две эвакуационных машины;
  • приборы ночного видения;
  • противопехотные мины и подрывные заряды;
  • системы безопасной связи;
  • медикаменты;
  • запчасти, полевое оборудование и так далее.

Общество: солидарность и усталость от проблем

С началом войны в украинском обществе произошел настоящий взрыв социальной солидарности, объединивший все слои населения. Огромное количество людей отправились в военкоматы, записались в территориальную оборону, стали волонтерами.

Стремительно выросла поддержка президента Зеленского. Согласно данным аналитического центра, его деятельность сегодня одобряют от 88 до 91 процента граждан.

По мнению аналитиков, в основном благодаря сплочению украинского общества блицкриг «спецоперации» рф потерпел неудачу. И сила сопротивления, проявленная в первые дни полномасштабной агрессии, в значительной мере повлияла на степень военной и финансовой поддержки, оказанной впоследствии Украине.

— В том, что в первые дни войны страна выстояла под натиском вооруженных сил рф, значительную роль сыграл морально-психологический фактор — внутренний героизм общества и ВСУ. Но, к сожалению, власть в значительной мере недооценивает этот фактор и не считает нужным его усиливать, — полагает эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Перешедшая в затяжную фазу агрессия рф стала для украинцев тяжелым испытанием. Психологи отмечают: регулярные отключения света, периодическое отсутствие отопления, воды, связи приводит к тому, что в обществе накапливается усталость и раздражение. И если ситуация не изменится к лучшему, это может привести к дополнительной миграции населения из Украины.

А уже на сегодня за границей находятся 12 миллионов наших сограждан. Более 7,7 миллиона украинцев являются внутренне перемещенными лицами. Количество безработных в Украине, по оценкам Минэкономики, насчитывает 2,6 миллиона человек.


Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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