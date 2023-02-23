Байден против путина: что писали о выступлениях двух президентов в Европе

20 первых страниц газет Европы и Великобритании о батле между Путиным и Байденом, двумя лидерами-ветеранами, воспитанными в холодной войне и визите премьера Италии в Киев.
- Великобритания «Daily Mail» — «В канун первой годовщины вторжения, решительное послание Байдена российскому тирану: Ваша жажда земли и власти потерпела неудачу»
Издание цитирует в заголовке слова, сказанные президентом США Джо Байденом во время его визита в Польшу. Байден сказал, что российское вторжение представляет собой экзистенциальную угрозу свободе и демократии во всем мире. «Малодушная жажда президента Путина к земле и власти потерпела неудачу, и любовь украинского народа к своей стране возобладает», — сказал Байден многотысячной толпе в польской столице Варшаве через день после своей первой поездки в Украину как президент.
- «Financial Times» — «Ядерный ход. Байден парирует обвинения Путина»
Владимир Путин выступил с обращением к нации в Москве, всего за несколько часов до того, как Джо Байден выступил со своей речью в соседней Польше.
Президент России заявил, что Москва приостановит действие договора с США о ядерном оружии за несколько дней до первой годовщины его полномасштабной войны в Украине. «Наши отношения ухудшились, и в этом полностью виноваты США», — сказал он.
Президент США опроверг заявление Путина о том, что причиной войны стала воинственность Запада. «Мероприятие не задумывало нападение на Россию… Продолжать войну каждый день — это его выбор», — сказал Байден.
Газета отмечает выбор времени для речей, обостривших контраст между Путиным и Байденом, двумя лидерами-ветеранами, воспитанными в холодной войне, наследие которой можно определить на полях сражений в Украине.
- «The Times» — «Путин сигнализирует о возвращении ядерных испытаний холодной войны. Лидер разрывает последний договор с США у
The Times сообщает, что президент России Владимир Путин приостановил участие в Новом договоре об СНВ — последнем договоре, подписанном с США с целью ограничения количества и развертывания ядерных ракет большой дальности, боеголовок и пусковых платформ обеими странами.
Путин использовал свое обращение к нации в Москве, чтобы обвинить Запад в разрешении войны в Украине как провокации против России, пишет газета.
- «The Guardian» — «США и их союзники «будут защищать Украину», обещает Байден»
Прошлой ночью Джо Байден заявил, что год войны Владимира Путина против Украины оставил позади «сгоревшие танки и российские войска в беспорядке», но он также предупредил о «очень горьких днях» впереди в защиту демократии в Восточной Европе.
Байден выступил с призывом к празднованию первой годовщины полномасштабного вторжения, стоя перед арками под королевским замком в Варшаве, чтобы обратиться в толпу из 30 000 человек, преимущественно поляков и украинцев.
- «The Daily Telegraph» — «Путин никогда не должен победить Украину, заявил Байден.
Джо Байден пообещал, что Украина никогда не станет победой Владимира Путина.
Президент США дал такое обещание, находясь в Варшаве, через несколько часов после того, как Кремль отказался от последнего договора о контроле над ядерными вооружениями между Вашингтоном и Москвой.
Путин в своем первом обращении к нации после вторжения в Украину назвал «абсурдным» требование США разрешить инспекцию на территории России. Господин Байден настаивал: «Наша поддержка Украины не поколеблется, НАТО не будет разделена».
- «The Express» — «Байден: жестокость никогда не сломит свободу свободных»
- «The Independent» — «Байден насмешка с Путина. Вы думали, что мы упадем. Вы были неправы. Россия никогда не победит
Вчера президент Джо Байден пообещал «непреклонную» поддержку Украины и НАТО, заявив Владимиру Путину, что «Россия никогда не одержит победу».
В своем выступлении в Варшаве он приветствовал стальную решимость Киева менее чем через 24 часа после его неожиданного визита.
По словам Байдена, год назад мир опасался падения Украины. «Я могу сообщить: Киев стоит, Киев стоит гордо, он стоит высоко и, самое главное, он свободен».
Его обращение прозвучало после того, как Путин ранее выступил против Запада, приостановив участие Москвы в последнем договоре о ядерных вооружениях с Вашингтоном и заявив, что санкции не сработали.
Байден сказал, что вторжение Москвы почти год назад стало проверкой не только для Украины, но и для мировых демократий и НАТО.
Путин думал, что Запад «будет свергнут», а его танки легко войдут в Киев.
«Он ошибался, – сказал Байден. «Жестокость никогда не перемел свободу свободных, и Украина никогда не станет победой России. Никогда.
- «Daily star» — «Влад становится еще безумнее< strong>»
- Франция «Le Figaro» — « Столкновение двух миров»
Находясь в Москве, Владимир Путин размахивал угрозой гонки ядерных вооружений. Джо Байден ответил из Варшавы: «Наша поддержка Украины не пошатнется»
- «Les echos» — «Холодная война»
Владимир Путин в речи, характеризующейся редкой агрессией, осуждает «декадентский» Запад и приостанавливает его ядерные обязательства.
Джо Байден хвастается тем, что Атлантический альянс «рядом с Киевом сильнее, чем когда-либо».
- Испания «АРА» — «Россия приостанавливает действие договора о ядерном разоружении»
ПУТИН. Президент России заморозил сотрудничество с США по соглашению «Новый старт».
БАЙДЕН. Американский президент ответил из Варшавы: «Украина никогда не будет победой России»
- «El mundo» — «Путин нарушает 35-летний контроль над ядерными вооружениями»
- Попытки запугать Запад риском ядерной эскалации в прекращении поставок оружия Украине
- Приостанавливает участие России в договоре СНВ, кульминацией которого стало сокращение арсеналов холодной войны
- Путин обещает россиянам, что их страна «непобедима», а Байден отвечает: «Автократы понимают только одно слово: нет»
- «El pais» — «Путин ошибается последним»
- Соглашение о ядерном контроле.
- Российский президент уверяет, что ничто не остановит их войну до конца
- НАТО предупреждает, что «архитектура контроля над вооружениями демонтируется»
- Италия «La Repubblica «Путин-Байден, вооруженные слова»
- Президент России: «Спецоперация продолжается, мы сделаем все для победы» и объявляет о выходе из договора. Начало сокращения ядерных арсеналов.
- Ответ президента США из Варшавы: «Демократии сильныши автократов. Не дадим Москве победить».
- Мелони в Киеве: «Италия не колеблется» Зеленский: «Никто не бомбил дом Берлускони так, как это делают его российские друзья»
- «Политковская: «Кремль крепкий. Он не упадет»
- Вальцер: Вашингтон ускоряет доставку истребителей.»
- «Corriere della Sera» — «Путин-Байден, прямой вызов»
«Кремль угрожает Западу: «Мы останавливаем действие ядерного договора».
США обвиняют: «Преступления против человечности».
«Мелони в Киеве: Италия не сомневается. Зеленский о Берлускони: его дом не бомбили»
«Китай и мир: план по 12 пунктам»
«Грязь, цветы, ужас Бучи»
- «l opinione delle liberta» — «Мелони: «Я должен быть в Киеве»
Премьер-министр в Украине за несколько дней до годовщины российского вторжения встретился с Зеленским.
Путин: «На карту поставлено само существование России, но мы достигнем поставленных целей»
- Германия «Frankfurter rundschau» — «Неумолимые»
Президенты России и США выступают в боевом поединке. Глава Кремля Путин грозится возобновить ядерные испытания
- Нидерланды «TROUW» — Путин против Байдена
Две провозглашенные речи
- Португалия «Publico» — «Опрос показывает США и Европу с одной стороны, Китай и Индию с другой»
Байден предупреждает, что Украина «никогда не будет победой» для Путина
- Хорватия «La voce» — «Убедительная поддержка»
Джорджия Мэлони в Киеве подтверждает твердую позицию Италии: «С Украиной до конца»
Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ, редакторский перевод