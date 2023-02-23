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Байден против путина: что писали о выступлениях двух президентов в Европе

Байден против путина: что писали о выступлениях двух президентов в Европе

20 первых страниц газет Европы и Великобритании о батле между Путиным и Байденом, двумя лидерами-ветеранами, воспитанными в холодной войне и визите премьера Италии в Киев.

  1. Великобритания «Daily Mail» — «В канун первой годовщины вторжения, решительное послание Байдена российскому тирану: Ваша жажда земли и власти потерпела неудачу»

Издание цитирует в заголовке слова, сказанные президентом США Джо Байденом во время его визита в Польшу. Байден сказал, что российское вторжение представляет собой экзистенциальную угрозу свободе и демократии во всем мире. «Малодушная жажда президента Путина к земле и власти потерпела неудачу, и любовь украинского народа к своей стране возобладает», — сказал Байден многотысячной толпе в польской столице Варшаве через день после своей первой поездки в Украину как президент.

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  1. «Financial Times» — «Ядерный ход. Байден парирует обвинения Путина»

Владимир Путин выступил с обращением к нации в Москве, всего за несколько часов до того, как Джо Байден выступил со своей речью в соседней Польше.

Президент России заявил, что Москва приостановит действие договора с США о ядерном оружии за несколько дней до первой годовщины его полномасштабной войны в Украине. «Наши отношения ухудшились, и в этом полностью виноваты США», — сказал он.

Президент США опроверг заявление Путина о том, что причиной войны стала воинственность Запада. «Мероприятие не задумывало нападение на Россию… Продолжать войну каждый день — это его выбор», — сказал Байден.

Газета отмечает выбор времени для речей, обостривших контраст между Путиным и Байденом, двумя лидерами-ветеранами, воспитанными в холодной войне, наследие которой можно определить на полях сражений в Украине.

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  1. «The Times» — «Путин сигнализирует о возвращении ядерных испытаний холодной войны. Лидер разрывает последний договор с США у

The Times сообщает, что президент России Владимир Путин приостановил участие в Новом договоре об СНВ — последнем договоре, подписанном с США с целью ограничения количества и развертывания ядерных ракет большой дальности, боеголовок и пусковых платформ обеими странами.

Путин использовал свое обращение к нации в Москве, чтобы обвинить Запад в разрешении войны в Украине как провокации против России, пишет газета.

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  1. «The Guardian» — «США и их союзники «будут защищать Украину», обещает Байден»

Прошлой ночью Джо Байден заявил, что год войны Владимира Путина против Украины оставил позади «сгоревшие танки и российские войска в беспорядке», но он также предупредил о «очень горьких днях» впереди в защиту демократии в Восточной Европе.

Байден выступил с призывом к празднованию первой годовщины полномасштабного вторжения, стоя перед арками под королевским замком в Варшаве, чтобы обратиться в толпу из 30 000 человек, преимущественно поляков и украинцев.

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  1. «The Daily Telegraph» — «Путин никогда не должен победить Украину, заявил Байден.

Джо Байден пообещал, что Украина никогда не станет победой Владимира Путина.

Президент США дал такое обещание, находясь в Варшаве, через несколько часов после того, как Кремль отказался от последнего договора о контроле над ядерными вооружениями между Вашингтоном и Москвой.

Путин в своем первом обращении к нации после вторжения в Украину назвал «абсурдным» требование США разрешить инспекцию на территории России. Господин Байден настаивал: «Наша поддержка Украины не поколеблется, НАТО не будет разделена».

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  1. «The Express» — «Байден: жестокость никогда не сломит свободу свободных»

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  1. «The Independent» — «Байден насмешка с Путина. Вы думали, что мы упадем. Вы были неправы. Россия никогда не победит

Вчера президент Джо Байден пообещал «непреклонную» поддержку Украины и НАТО, заявив Владимиру Путину, что «Россия никогда не одержит победу».

В своем выступлении в Варшаве он приветствовал стальную решимость Киева менее чем через 24 часа после его неожиданного визита.

По словам Байдена, год назад мир опасался падения Украины. «Я могу сообщить: Киев стоит, Киев стоит гордо, он стоит высоко и, самое главное, он свободен».

Его обращение прозвучало после того, как Путин ранее выступил против Запада, приостановив участие Москвы в последнем договоре о ядерных вооружениях с Вашингтоном и заявив, что санкции не сработали.

Байден сказал, что вторжение Москвы почти год назад стало проверкой не только для Украины, но и для мировых демократий и НАТО.

Путин думал, что Запад «будет свергнут», а его танки легко войдут в Киев.

«Он ошибался, – сказал Байден. «Жестокость никогда не перемел свободу свободных, и Украина никогда не станет победой России. Никогда.

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  1. «Daily star» — «Влад становится еще безумнее< strong>»

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  1. Франция «Le Figaro» — « Столкновение двух миров»

Находясь в Москве, Владимир Путин размахивал угрозой гонки ядерных вооружений. Джо Байден ответил из Варшавы: «Наша поддержка Украины не пошатнется»

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  1. «Les echos»«Холодная война»

Владимир Путин в речи, характеризующейся редкой агрессией, осуждает «декадентский» Запад и приостанавливает его ядерные обязательства.

Джо Байден хвастается тем, что Атлантический альянс «рядом с Киевом сильнее, чем когда-либо».

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  1. Испания «АРА» — «Россия приостанавливает действие договора о ядерном разоружении»

ПУТИН. Президент России заморозил сотрудничество с США по соглашению «Новый старт».

БАЙДЕН. Американский президент ответил из Варшавы: «Украина никогда не будет победой России»

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  1. «El mundo» — «Путин нарушает 35-летний контроль над ядерными вооружениями»
  • Попытки запугать Запад риском ядерной эскалации в прекращении поставок оружия Украине
  • Приостанавливает участие России в договоре СНВ, кульминацией которого стало сокращение арсеналов холодной войны
  • Путин обещает россиянам, что их страна «непобедима», а Байден отвечает: «Автократы понимают только одно слово: нет»

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  1. «El pais» — «Путин ошибается последним»
  • Соглашение о ядерном контроле.
  • Российский президент уверяет, что ничто не остановит их войну до конца
  • НАТО предупреждает, что «архитектура контроля над вооружениями демонтируется»

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  1. Италия «La Repubblica «Путин-Байден, вооруженные слова»
  • Президент России: «Спецоперация продолжается, мы сделаем все для победы» и объявляет о выходе из договора. Начало сокращения ядерных арсеналов.
  • Ответ президента США из Варшавы: «Демократии сильныши автократов. Не дадим Москве победить».
  • Мелони в Киеве: «Италия не колеблется» Зеленский: «Никто не бомбил дом Берлускони так, как это делают его российские друзья»
  • «Политковская: «Кремль крепкий. Он не упадет»
  • Вальцер: Вашингтон ускоряет доставку истребителей.»

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  1. «Corriere della Sera» — «Путин-Байден, прямой вызов»

«Кремль угрожает Западу: «Мы останавливаем действие ядерного договора».

США обвиняют: «Преступления против человечности».

«Мелони в Киеве: Италия не сомневается. Зеленский о Берлускони: его дом не бомбили»

«Китай и мир: план по 12 пунктам»

«Грязь, цветы, ужас Бучи»

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  1. «l opinione delle liberta» — «Мелони: «Я должен быть в Киеве»

 Премьер-министр в Украине за несколько дней до годовщины российского вторжения встретился с Зеленским.

Путин: «На карту поставлено само существование России, но мы достигнем поставленных целей»

Зеленский и премьер Италии Меллони

  1. Германия «Frankfurter rundschau» — «Неумолимые»

Президенты России и США выступают в боевом поединке. Глава Кремля Путин грозится возобновить ядерные испытания

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  1. Нидерланды «TROUW» — Путин против Байдена

Две провозглашенные речи

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  1. Португалия «Publico» — «Опрос показывает США и Европу с одной стороны, Китай и Индию с другой»

Байден предупреждает, что Украина «никогда не будет победой» для Путина

байден и путин на обложке португальской газеты

  1. Хорватия «La voce» — «Убедительная поддержка»

Джорджия Мэлони в Киеве подтверждает твердую позицию Италии: «С Украиной до конца»

Зеленский и Меллони в хорватской газете

Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ, редакторский перевод

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