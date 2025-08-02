Ключевые моменты:

Юлия Свириденко сменила Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра 17 июля 2025 года.

До этого она была первым вице-премьером и министром экономики, а ещё раньше — работала в Офисе Президента и Черниговской ОГА.

Её новый Кабмин — рекордно компактный, а первые решения уже направлены на сокращение госаппарата и проверку расходов.

Автор статьи видит в ней шанс на перемены — но с осторожной иронией и пожеланием не быть «надувной резиновой девушкой», как прежние правительства.

Юлия Первая и Юлия Вторая

Юля!? Опять?! Премьер-министр?! Вполне можно предположить, что подобные эмоции могли вспыхнуть у многих миллионов украинцев, в нынешней суете сует не сразу сообразивших, кого же назначили на высший «хозяйственный» пост нашей страны.

Причем, уверен, что немало народу мысль о том, что это «второе пришествие» Юлии Тимошенко, огорчила. И это при том, что немало народу мысль о том, что это «второе пришествие» Юлии Тимошенко — обрадовала.

Таким вот «двуликим Янусом» из древнеримской истории вошла та Юлия в историю Украины. Автор этих строк оценок ей давать не будет, хотя в период её активной хозяйственной и политической деятельности не раз общался с ней, интервьюировал: она не однажды приезжала в Херсон.

Довелось мне как-то «поспорить» с ней и на ток-шоу Савика Шустера, куда был приглашен. Хотя спором это назвать трудно: мне на монолог дали 5 минут, а она там «банковала», у нее был «безлимит».

Позволю себе предположить, что на данный момент Юлия Первая — наше прошлое. Кстати, есть повод обмозговать интересную мысль Джорджа Оруэлла — автора ставшего сейчас бестселлером романа «1984»: «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим. Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым».

Что ж, на этом закончим «рассказы пожилого зайца» и перейдем к «перемыванию косточек» Юлии Второй, а точнее Юлии Анатольевны Свириденко. Сегодня она управляет нашим настоящим, а значит в большой мере и нашим будущим. А от термина «управление прошлым» как-то изрядно путинизмом пованивает, так что не будем об этом.

Досье на премьера: что известно о Юлии Свириденко

Итак, 17 июля, после утверждения Верховной Радой, Свириденко стала 19-м (надеюсь, что не ошибся в подсчетах) премьер-министром Украины, сменив на этом посту Дениса Шмыгаля. Он был в этой должности чуть более 5 лет, с марта 2020года. Сейчас возглавил Минобороны вместо Рустема Умерова, который, в свою очередь, стал главой РНБО.

Свириденко предыдущие 4 года работала Первым вицепремьером- министром экономики в правительстве Шмыгаля. Ниже — её краткое досье, на базе информации с сайта «Цензор».

Родилась она 25 декабря 1985 года в Чернигове. Отец возглавлял Черниговское территориальное отделение Антимонопольного комитета, а мать работала в аппарате Черниговского облсовета. Окончила школу с углубленным изучением иностранных языков, затем — с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет. Является магистром по менеджменту антимонопольной деятельности.

Продолжая повышать квалификацию, в 2016-м прошла программу обучения менеджеров в Немецкой академии управления, затем программу стратегий роста частного сектора, организованную Швецией.

Свой трудовой путь она начала сразу после университета, в 2011 году, с должности постоянного представителя Чернигова в городском округе Уси (Китай). Она выучила китайский язык, чтобы проще было общаться с инвесторами из КНР, которых она приглашала в Чернигов.

Как факт, результатом ее работы в Китае стало создание совместной компании, построившей в Чернигове завод, производящий полиэфирное полотно. Свириденко там до 2015 года была замдиректора по внешэкономдеятельности.

Затем в Черниговской ОГА возглавила департамент экономического развития. Здесь она проработала 3 года, пока её шеф из-за конфликта с президентом Порошенко не был отстранен от руководства ОГА. 5 месяцев Свириденко была ВРИО на посту №1 в области.

Без малейшей привязки к ее персоне напомним, что именно тогда на арсенале в Ичне на Черниговщине рванули почти 70 тысяч тонн боеприпасов: «старший брат» готовился прийти к нам «в гости».

Распрощавшись с госслужбой, она возглавила приватную компанию по переработке сельхозкультур. В 2019-м правительство возглавил Гончарук (напомню, он по коридорам Кабмина «вышивал» на самокате), при нём на Минэкономики и торговли пошел Милованов, который и выдернул в свою команду Юлию Свириденко — замом.

Вначале она курировала аграрные вопросы, затем озаботилась легализацией рынка труда, борьбой с теневыми зарплатами. Вскоре Гончарук «слетел», с ним и Милованов, а вот Свириденко осталась.

К тому времени у нее были налажены контакты в Офисе Президента (ОП), куда её не раз командировали для популярного изложения экономических процессов в стране. С приходом в Украину короновируса она чуть ли ни ежедневно трудилась в ОП, отвечая в созданном «ковидном» штабе за ввоз в страну медпрепаратов, масок и т.п. А к концу года стала замом по экономике главы ОП Ермака.

Через год, в ноябре 2021-го, её вновь вернули в Кабмин, повысив до поста вице-премьера — министра экономики. С началом полномасштабной агрессии эрэфии, Свириденко курировала релокацию предприятий, программу трудоустройства ВПЛ, многие другие темы.

Большой плюс себе в карму она заработала, сумев после долгих и мучительных переговоров найти общий язык со США (а точнее — с одним из наиболее непонятных из нынешних политиков -Трампом) в вопросе т.н. «договора о полезных ископаемых».

В завершение её досье — немного личного. Юлия Свириденко замужем за бизнесменом Сергеем Дерлеменко (строительно-ремонтные работы, телекоммуникации ). В семье растет дочь София. В переводе с древнегреческого это имя означает «мудрость». Хочется верить, что мама Юля дала дочке это имя, основываясь на одном из своих качеств. Что ж, поживём — увидим. Ну или как сказала львица льву о новом дрессировщике — «пожуём — увидим».

Что за конюшни достались новому премьер-министру

Что предстоит Юлии Анатольевне? Выше я напомнил о двуликом Янусе из древнеримской легенды, а сейчас — об Авгиевых конюшнях из древнегреческой.

Многие годы гадили кони в конюшнях этого царя, и никто за ними ни разу не убирал. И тут вдруг это поручили Гераклу, причем с условием — за 1 день! Тот подошел к делу креативно, как рационализатор. Видя невозможность решить проблему стандартным способом (как у нас в стройотряде говорили: два студента и лопата заменяют экскаватор), он применил лайфхак, т.е. хитрость. И очистил Авгиевы конюшни, направив в них речные воды, которые размыли накопившийся за долгие годы навоз.

Короче, изменил русло реки! Не думаю, что кто-то, хоть мало-мальски понимающий нынешнюю ситуацию в нашей державе, осерчает на меня за образное сравнение Украины с Авгиевыми конюшнями. За три с лишним десятилетия не чужие, свои же (не буду оскорблять коней) «скотиняки» нагадили у нас — мало не покажется! Теперь многие из них греют задницы на теплых побережьях, улыбаясь при этом: «Украина в г…не, а я на белом коне и в белом фраке».

Теперь премьеру Юлии Свириденко предстоит тоже не лопатой, а умом разгрести все это дерьмо. Есть уже первые её решения:

Курс на оптимизацию и сокращение госаппарата, новый Кабмин — один из наименьших в современной истории Украины.

Объявлен годовой мораторий на проверки бизнеса налоговой и таможней, чтобы повысить предпринимательскую стабильность и снять излишнее давление.

Анонсировала полную проверку бюджетных расходов.

Что ж, как говорится, дай бог нашему теляти… От всей души и от всего сердца пожелаем ей успехов. А проконтролировать их наличие нам легко, как раку ногу оторвать.

Я вам, уважаемые читатели, сразу же сообщу, ЕСЛИ мой знакомый судья позвонит мне с просьбой одолжить денег — ненадолго, до следующей пенсии. Если пожалуется: «эти уроды» урезали ему пенсию — со 100 ТЫСЯЧ до каких-то вшивых 50 тысяч, а на полтинник, ты ж понимаешь, нормально не прожить.

Не буду душой кривить: хочу, чтобы он позвонил. Да что там я: каждый из вас, уважаемые сограждане, сможет заметить успехи нового премьера (если таковые будут, конечно). Всё просто: идете на базар, и если вдруг не услышите там нагло-бесстрашных голосов мелких подельников крупных воров: «Сигареты, сигареты недорого!» — это будет означать, что у нас наконец-то появилось правительство, а не надувная резиновая девка.

И что миллиарды гривен, пропадающие из госбюджета от торговли безакцизным куревом, пойдут не на счета доморощенным «скотинякам», которые фактически подмахивают путлеру, а на наши дроны и дальнобойные ракеты. Дай-то бог…

Читайте также:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса