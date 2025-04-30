Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о подписании соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления. Документ был подписан совместно с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Соглашение предусматривает создание совместного Фонда, который будет привлекать глобальные инвестиции в украинскую экономику — прежде всего в добычу полезных ископаемых, энергетические проекты и сопутствующую инфраструктуру. При этом фонд будет действовать на принципах 50/50, а все инвестиционные решения будут приниматься совместно.

Основные положения соглашения:

Полная собственность за Украиной : все природные ресурсы, недра и территории остаются под украинской юрисдикцией.



: все природные ресурсы, недра и территории остаются под украинской юрисдикцией. Равноправное управление : ни одна из сторон не будет иметь преимущества при принятии решений.



: ни одна из сторон не будет иметь преимущества при принятии решений. Сохранение государственной собственности : соглашение не предусматривает приватизации государственных предприятий.



: соглашение не предусматривает приватизации государственных предприятий. Фонд без долгов : документ не содержит пунктов о кредитовании или долговых обязательствах.



: документ не содержит пунктов о кредитовании или долговых обязательствах. Соответствие Конституции и курсу на евроинтеграцию : никаких нарушений национального законодательства или международных обязательств.



: никаких нарушений национального законодательства или международных обязательств. Источник поступлений : в Фонд будут поступать средства только от новых лицензий на разработку ресурсов, а не от существующих проектов.



: в Фонд будут поступать средства только от новых лицензий на разработку ресурсов, а не от существующих проектов. Налоговые льготы : доходы и взносы Фонда не будут облагаться налогом ни в Украине, ни в США.



: доходы и взносы Фонда не будут облагаться налогом ни в Украине, ни в США. Технологии и привлечение инвесторов : США будут поддерживать Фонд через агентство DFC, помогая с инвестициями и новыми технологиями.



: США будут поддерживать Фонд через агентство DFC, помогая с инвестициями и новыми технологиями. Деятельность на годы вперёд: в первые 10 лет вся прибыль будет реинвестироваться в украинскую экономику.



Украина будет вносить в Фонд 50% новых доходов от ренты на новые лицензии. США могут вкладывать как деньги, так и другие формы помощи, например, вооружение или технологии. Все проекты будут финансироваться исключительно на территории Украины.

Министр подчеркнула: «Мы сформировали версию соглашения, которая предусматривает взаимовыгодные условия для обеих стран. США отмечают свой вклад в мир в Украине и поддерживают её безопасность и восстановление».

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