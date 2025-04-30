Свіриденко підписує угоду про мінерали
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о подписании соглашения между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления. Документ был подписан совместно с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Соглашение предусматривает создание совместного Фонда, который будет привлекать глобальные инвестиции в украинскую экономику — прежде всего в добычу полезных ископаемых, энергетические проекты и сопутствующую инфраструктуру. При этом фонд будет действовать на принципах 50/50, а все инвестиционные решения будут приниматься совместно.

Основные положения соглашения:

  • Полная собственность за Украиной: все природные ресурсы, недра и территории остаются под украинской юрисдикцией.
  • Равноправное управление: ни одна из сторон не будет иметь преимущества при принятии решений.
  • Сохранение государственной собственности: соглашение не предусматривает приватизации государственных предприятий.
  • Фонд без долгов: документ не содержит пунктов о кредитовании или долговых обязательствах.
  • Соответствие Конституции и курсу на евроинтеграцию: никаких нарушений национального законодательства или международных обязательств.
  • Источник поступлений: в Фонд будут поступать средства только от новых лицензий на разработку ресурсов, а не от существующих проектов.
  • Налоговые льготы: доходы и взносы Фонда не будут облагаться налогом ни в Украине, ни в США.
  • Технологии и привлечение инвесторов: США будут поддерживать Фонд через агентство DFC, помогая с инвестициями и новыми технологиями.
  • Деятельность на годы вперёд: в первые 10 лет вся прибыль будет реинвестироваться в украинскую экономику.

Украина будет вносить в Фонд 50% новых доходов от ренты на новые лицензии. США могут вкладывать как деньги, так и другие формы помощи, например, вооружение или технологии. Все проекты будут финансироваться исключительно на территории Украины.

Министр подчеркнула: «Мы сформировали версию соглашения, которая предусматривает взаимовыгодные условия для обеих стран. США отмечают свой вклад в мир в Украине и поддерживают её безопасность и восстановление».

Читайте также: 

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии