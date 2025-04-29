Не остаться один на один с проблемой

Наталья получила известие о пропавшем без вести муже. Он пошел воевать добровольцем еще в первые дни полномасштабного вторжения. Они с мужем были очень близкими людьми, поэтому неопределенность относительно его судьбы является для женщины тяжелым бременем. Она не видела смысла в дальнейшем существовании и даже намеревалась уйти из жизни.

— Как-то пошла в Центр первичной медико-санитарной помощи и увидела, что там есть кабинет психолога, — рассказывает Наталья. — Без особых надежд что-то изменить зашла в кабинет, потому что не было уже сил носить это горе в себе. Хотелось кому-то все рассказать. Начала общаться с психологом. Когда меня выслушали, уже стало легче. У нас состоялось еще где-то 5-6 встреч. Потом, постепенно, я снова начала обращать внимание на то, что происходит вокруг, пошла на занятия по йоге, перестала терять вес и начала как-то восстанавливаться. К психологу приходили и другие женщины, потерявшие мужей на войне. Я с ними общалась и поняла, что должна жить ради веры и надежды, что мой муж находится где-то в плену, что он жив и вернется.

Господин Леонтий, 84 лет, остался один после отъезда детей и внуков в Германию. Пожилому человеку очень сложно обходиться без посторонней помощи.

— В ситуации, аналогичной моей, находится много пожилых людей, — говорит мужчина, — Они не выдерживают жизни без помощи, умирают. И я даже перестал без надобности выходить на улицу, чтобы не узнавать, что еще кто-то из друзей или знакомых тяжело заболел, или ушел из жизни. Соседка посоветовала пообщаться с психологом в Центре первичной медико-санитарной помощи. Отнесся к этому без энтузиазма, потому что кто такой психолог, не очень понимал. Когда был молод, об этой профессии мы даже не слышали. Но психологом оказался мужчина среднего возраста, интересный собеседник, который помог мне улучшить настроение и найти дело по душе. Поскольку всю жизнь я работал на предприятиях, умею ремонтировать различную технику. Вот теперь и помогаю членам нашего клуба пенсионеров с приведением в порядок микроволновок, ламп, электрочайников, телевизоров. Жизнь моя имеет какой-то смысл.

Если страх не удается преодолеть

— Страх воздушных тревог, прилетов — это нормальная реакция человека, — говорит Виталий Абросимов, психолог Одесского центра первичной медико-санитарной помощи №3, который работает при поддержке международной организации помощи в кризисных ситуациях FHI360. — Девять из десяти людей способны преодолеть панические атаки, страхи самостоятельно, но кому-то это не удается, и поэтому помощь психолога не будет лишней. Есть даже случаи, когда этот страх, его преодоление за счет внутренних резервов, позволяет человеку стать сильнее.

Виталий Абросимов подчеркивает, что сегодня кого-то к психологу направляют семейные врачи, психиатры. Направляют для работы, прежде всего, с эмоциональным состоянием человека. А потом может выясниться, что пациенту необходима помощь врачей других специальностей — кардиолога, пульмонолога, эндокринолога, потому что негативное психологическое состояние уже начало сказываться на ухудшении состояния здоровья. Поскольку психолог работает в Центре первичной медико-санитарной помощи, где есть семейные врачи, направить человека к нужному специалисту значительно проще, чем в случае, если бы человек искал его самостоятельно. И такая потребность может возникнуть как у ребенка, так и у пациента значительно старше, где-то за 80 лет. От разрушительного воздействия стресса не застрахован никто.

Горе, которое надо пережить

В состоянии горевания сегодня находятся очень много людей. Потеря родственников и близких, неопределенность ситуации, как у Натальи, потеря возможностей для реализации своего таланта, интеллекта, потеря дома и превращение в человека, который вынужден путешествовать с надеждой найти надежный и комфортный приют, — от всего этого страдают люди разного возраста, профессий, жизненного опыта.

— Особенно трудно работать с теми, кто потерял родных или близких, — говорит Виталий Абросимов, — Важно, чтобы умерший человек занял свое место в их памяти. С ним можно разговаривать, его можно помнить, вы имеете право на эмоции, но вы должны осознать его смерть, а не жить прошлым и страдать от чувства вины.

В норме в первые полгода после потери должны появиться первые положительные эмоции. Глубокую депрессию человек должен пройти в течение месяца.

Женщинам легче переживать горе, потому что в нашей культуре женщины проявляют эмоции. Мужчины, наоборот, должны быть мужественными и держать все в себе. Хотя они на самом деле тяжелее переживают потери, чем женщины.

По официальному протоколу, встречи с психологом длятся восемь недель из расчета 1-2 встречи в неделю. Но каждая ситуация индивидуальна.

— Есть люди, которые после 1-2 встреч с психологом способны построить свою программу выхода из кризиса, чтобы преодолеть негативные психологические моменты, — продолжает Виталий Абросимов. — По моему мнению, психолог и должен помочь человеку найти дополнительные ресурсы, чтобы выйти из кризиса и строить свою жизнь дальше, какие бы внешние обстоятельства не складывались.

Адреса медицинских учреждений Одессы, которые оказывают бесплатную психологическую помощь как отдельным гражданам, так и семьям

Центр первичной медико-санитарной помощи № 2

— Обсерваторный переулок, 8, тел. (048) 725-20-70;

— психолог: ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26, каб. №4, тел. (048) 746-66-00.

Центр первичной медико-санитарной помощи № 3

— Фонтанская дорога, 30/32, тел. (048) 788-97-03;

— психолог: каб. №9, тел.: (073) 032-03-33, (073) 735-91-12.

Центр первичной медико-санитарной помощи № 4

— Левитана, 62, тел.: (048) 705-87-19, 705-87-20;

— Интегрированный центр психологической помощи: тел.: (050) 577-74-58, (050) 577-74-27.

Центр первичной медико-санитарной помощи № 5

— Семена Палия, 83/1, тел. (048) 772-36-01;

— Интегрированный центр: пр-т Добровольского, 159, тел. (050) 577-73-12.

Центр первичной медико-санитарной помощи № 16

— Ивана и Юрия Лип, 1, тел.: (048) 740-73-55, 740-73-60;

— психолог: ул. Житомирская (Академика Гарькавого), 2, каб. №327, тел. (063) 185-91-66.

Центр первичной медико-санитарной помощи № 18

— ул. Героев обороны Одессы, 52, тел. (048) 755 03 57;

— психолог: ул. Атамана Чепиги, 54, каб. №226, тел. (048) 795-53-01; ул. Торговая, 29/31, каб. №523, тел. (048) 726-55-10.

Детская городская поликлиника № 1

— ул. Праведников мира, 36, тел. (048) 720-02-95;

— психолог: каб. №2, тел. (096) 027-33-27.

Детская городская поликлиника № 2

— Владислава Бувалкина (Генерала Бочарова), 59;

— психолог: каб. №330 и №511, тел.: (048) 711-41-84, (063) 805-58-84.

Детская городская поликлиника № 3

— ул. Еврейская, 11;

— психолог: каб. №33, тел. (048) 763-02-20.

Детская городская поликлиника № 4

— Добровольцев (Маршала Говорова), 26, тел. (048) 705-33-97;

— психолог: каб. №310, тел.: (063) 322-99-96, (067) 387-01-68.

Детская городская поликлиника № 5

— ул. Генерала Петрова, 80;

— психолог: каб. №31, тел.: (048) 762-43-92, (067) 296-42-79.

Детская городская поликлиника № 6

— просп. Ярослава Мудрого (Академика Глушко), 32а, тел. (048) 708-09-70;

— психолог: каб. №324, тел.: (093) 509-70-70, (098) 509-70-70-70.

Детская городская поликлиника № 7

— Старопортофранковская, 46, тел. (048) 793-35-64;

— психолог: каб. №23, тел. (063) 170-03-18.

Детский консультативно-диагностический центр им. акад. Б.Я. Резника

— ул. Дворянская, 10, тел. (048) 726-74-48.

Городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом

— Мечникова, 132/7, тел. (048) 771-75-46.

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