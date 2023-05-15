Выставку карикатур из Одессы показали на Кипре

Впервые демонстрация этой экспозиции состоялась в Одессе в мае прошлого года. Ее инициаторами и организаторам были одесские ротарийцы и Всемирный клуб одесситов. Потом этот проект поддержал РК «Николаев» и другие украинские ротари-клубы. В результате выставка прошла в 27 городах Украины, а также в Словакии, Румынии, Польше, Германии, Португалии и Испании.

Несмотря на то, что война продолжаются, Европа начинает уставать от информации о трагедии украинского народа. Поэтому одесские ротарийцы вместе со своими коллегами из других стран решили вновь вернуться к демонстрациям антивоенных выставок, в которых разоблачается путинский режим и показаны преступность российской военщины.

В рамках этого проекта состоялась и выставка в кипрской Ларнаке. Ее инициировала ротарийка из Харькова Алена Алмазина.

– Сейчас на Кипре проживают более трех тысяч украинцев, – рассказывает Алена. – Одни из них здесь живут уже длительное время, другие – бежали от бомбежек и российской оккупации. Несмотря на то, что мы все друг друга в принципе знаем, тем не менее, не было центра, где мы могли бы собираться и организовать действенную общину с целью помощи Украине в ее борьбе против россии. Так и возникла идея создания «Арт-центра». Я очень рада, что первым мероприятием этого центра стала организация выставки «Русский военный корабль, иди на***». Тем самым мы сразу заявили свою активную позицию противодействия россии. С другой стороны, мы будем знакомить местных жителей с украинской культурой, обычаями и традициями нашего народа.

Эту работу Алена начала с первых часов работы центра. Во время открытия выставки перед ее гостями выступили харьковская артистка Елена Дрокина и творческие силы украинской общины. Как выяснилось в ходе подготовки к празднику, здесь есть немало любителей украинских песен и танцев, которые готовы демонстрировать свое мастерство киприотам.

– В ближайшее время мы установим контакты с мэрией Ларнаки, – добавила Алена Алмазина. – Как говорил на открытии выставки местный ротариец Мариос Кириязис, Ларнака сейчас готовится к тому, чтобы стать «Культурной столицей Европы». Киприотам очень необходимо такое сотрудничество в сфере культуры и искусства. А учитывая активность украинской общины, наше стремление показывать Украину во всех ее проявлениях социальной и культурной жизни, уверена в том, что наш «Арт-центр» станет популярным местом в Ларнаке, инициатором и организатором многих проектов, направленных на сотрудничество между Кипром и Украиной.

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Александр Федоров, член Международной федерации журналистов