Юбилейная Юморина: «морской волк» в море карикатуры (фото)

1 апреля в Одессе традиционно стартует Юморина — фестиваль юмора и смеха. И отменить ее не удается ни бункерному преступнику, ни нашествию орков. Тем более что в этом году вечно юная Юморина отмечает свой полувековой юбилей.

Даже год назад, в начале войны, когда, по сути, совсем не до смеху было, «Юморина-Джавелина» в Одессе таки состоялась — с благотворительным онлайн-марафоном и флешмобом «Чемодан-вокзал-Россия». Ну а как же можно пятидесятилетие легендарного праздника смеха не отметить?

Фестиваль юмора в 2023 году пройдет, конечно, без помпы. Дорогостоящих шоу и, тем более, фейерверков не будет. Изменится и логотип повзрослевшей Юморины. Веселого «Морячка» сменит умудренный опытом «морской волк». Нарисовал новую эмблему президент Ассоциации одесских карикатуристов Виктор Джевага.

Ранее мы сообщали, что Одесская Юморина отмечает в этом военном году юбилей: как его отпразднуют

День смеха на Дерибасовской и в Городском саду

На Дерибасовской и в Горсаду в День смеха разместится выставка антивоенных фото и карикатур. Еще один сатирический вернисаж откроется во Всемирном клубе одесситов. Посвящен он теме, к сожалению, тоже достаточно актуальной: «Коррупция — опасность для всего мира».

— Скандал в Министерстве обороны Украины, связанный с закупками продовольствия и бронежилетов для ВСУ, дает представление о былом размахе коррупции в Украине, — говорит один из соавторов проекта, пресс-офицер ротари-клуба «Одесса-Ришелье» Александр Федоров. — Можно представить, какой соблазн возникнет после победы Украины над путинской Россией, когда финансовый и технологический потоки с Запада, предназначенные для восстановления и развития нашей страны, к нам потекут.

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Антивоенная выставка в 2022 году

Чувство юмора не покидает одесситов даже в дни тяжелейших испытаний, поэтому еще в мае 2022 года в Одессе проходила Международная антивоенная выставка карикатуры под названием «Русский военный корабль, иди нах*й». На ней было представлено более 250 работ из 17 стран мира. Чтобы выразить свой протест против войны, языку карикатуры переводчик не нужен.

Свое мнение по поводу направления, по которому должен отправиться русский корабль, высказали и профессиональные художники, и любители. 40% авторов карикатур — женщины. Для подобных выставок это крайне не характерно, утверждают карикатуристы. Но тут, видимо, накипело. А самой маленькой участнице, Олесе Егоровой из Харькова, — всего девять лет.

Выставка объехала буквально всю Украину — побывала и в больших городах, и в маленьких. Экспонировалась в Польше, Чехии, Словакии, Франции, Италии. А представленная на выставке работа Виктора Джеваги «Ассоль уже не та…» стала основой для почтовой марки.

— Ассоль я придумал 27 февраля. Героиня Александра Грина ждала корабль под алыми парусами, на котором должен приплыть ее принц. А пришел корабль под российскими флагами. Поэтому наша девушка встречает его с джавелином на плече. Мы не ждали этого русского корабля совершенно, — говорит Виктор Джевага. — Раньше я говорил, что если заканчиваются темы для карикатур — садись в троллейбус, и от остановки до остановки будет толстый альбом. Сегодня идеи искать не придется, если полистать ленту новостей.

На открытии выставки присутствовало много иностранных журналистов. Очень понравилась «Ассоль…» корреспонденту всемирно известной французской газеты CHARLIE HEBDO. И его интервью с Виктором Джевагой, множество антивоенных карикатур были опубликованы на двух разворотах CHARLIE. Так что одесские, украинские карикатуристы известны сегодня во всем мире. А одесситы отметят Юморину назло врагам. Ведь у нас чувство юмора — непотопляемое. В отличие от русского корабля. Война войной, а Юморина — по расписанию.

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