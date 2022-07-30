Карикатуры из Одессы покоряют европейцев

В наши тревожные дни каждый житель Украины, который поддерживает связи с друзьями за рубежом и рассказывает им правду о сплоченности и мужестве украинского народа и Вооруженных сил в борьбе против российской агрессии, может считать себя бойцом информационного фронта. Именно наши боль и печаль за гибель мирных жителей и защитников родных земель, разрушенные города и поселки, уверенность в нашей общей победе дает силу и терпение жителям других стран оказывать мощное содействие Украине и ее вынужденным переселенцам.

Одесса в этой информационной войне против россии, без сомнения, стоит на самом острие атаки, взяв в соратники свое надежное оружие – юмор и сатиру. Один из примеров – это организация в ротари-клубе «Одесса-Ришелье» Международного конкурса карикатур «Русский военный корабль, иди на ***». Эти сатирические рисунки, изобличающие путинскую россию и ее орков, были показаны в 17-ти городах Украины. А на днях экспозиция вернулась из Словакии, где принимала участие в волонтерском проекте «Непокоренная Украина. Повествование про национальное сопротивление, поддержанное миром». Его организовали Закарпатское региональное отделение Ассоциации городов Украины, «Агентство регионального развития Закарпатской области», а также ротари-клубы «Ужгород», «Одесса-Ришелье» и «Николаев».

В Словакии в рамках данного проекта выставка проходила в городах Спишска Нова Вес и Кошице.

В Спишска Нова Вес выставка волонтеров расположилась в Международном штабе помощи украинцам. Руководит этой волонтерской организацией украинка Ольга Семанчакова, которая уже более 20 лет живет и работает в Словакии.

На тематических стендах были размещены фотографии о войне россии против Украины, плакаты и картины художников, рисунки детей, сюжеты которых навеяны войной, видеоролики и песни, созданные украинцами в это трагическое время.

А один из залов выделили специально для выставки карикатур.

Напомним, участие в конкурсе карикатур, организованном при содействии «Всемирного клуба одесситов» и «Клуба одесских карикатуристов», приняли 45 художников из 15 стран мира. Они прислали организаторам около 300 работ.

В городе Кошице мэрия предоставила в распоряжение выставки огромный холл местного культурного центра, в котором делегация могла наиболее зрелищно разместить свои стенды. Участниками торжественного открытия кроме местных жителей стали члены ротари-клуба «Кошице», украинские студенты, которые обучаются в местных вузах, представители СМИ.

Как и в городах Украины, в Спишска-Нова-Вес и в Кошице состоялось гашение марок «Ассоль уже не та…» и «Святой Николай на защите города Николаев», которое традиционно проводится под руководством автора этого почтового проекта, члена ротари-клуба «Николаев» Татьяны Чичкалюк. Средства от продажи этих марок и конвертов идут на помощь ВСУ, украинским беженцам и работу гуманитарного коридора для жителей прифронтового Николаева.

– Нельзя сказать, что мы полностью удовлетворены итогами нашего выезда в Словакию, – подводит итоги инициатор и организатор волонтерского проекта, председатель Закарпатского регионального отделения Ассоциации городов Украины, ротариец Олег Лукша. – Мы столкнулись с реальными результатами той лживой пропаганды в отношении Украины и стремлений к развалу Евросоюза, которую на протяжении более чем 20 лет вела россия, вкладывая в эту деятельность миллиарды долларов. Мне пришлось часто встречаться с простыми словаками, которые даже сегодня не хотят впускать в свою душу и сердце информацию о страданиях украинского народа, об ужасах войны. В какой- то степени эту категорию людей можно понять: Словакия и ее жители живут мирной, спокойной и благополучной жизнью. Война и тяготы жизни украинского народа они в основном воспринимают лишь как телерепортажи или снимки в газетах и журналах. Да, это ужасает, но вся эта война, как им кажется, находится так далеко от их реальной жизни, что навряд ли способна нарушить устоявшийся порядок. Летние отпуска, теплое солнце, изобильные урожаи овощей и фруктов, ярмарки и фестивали сейчас в основном заполняют текущую жизнь словаков. Я думаю, что и мы, украинцы, жили бы в аналогичном ритме, если бы война шла вдали от наших рубежей.

При этом Олег Лукша уверен: на сегодняшний день активность Украины в информационной войне против россии не менее важна, чем борьба ВСУ на фронте.

– Подвижки общественного сознания европейцев, электоральная сила которых может изменить политику своих правительств в сторону смягчения экономических санкций, должны сейчас, по моему мнению, выходить на первый план. От помощи Запада сейчас зависят и поставки оружия, и финансовая помощь. Следует учитывать и усталость европейцев от миллионов наших беженцев, и нарастание стоимости жизни в Европе и США в связи с войной в Украине, и наступление осенне-зимних холодов.

Учитывая эти обстоятельства, наша делегация в ближайшее время будет выезжать в города Румынии, Венгрии и Польши для того, чтобы донести правду о «Непокоренной Украине и ее национальном сопротивлении, поддержанном миром».

Александр Федоров, автор Международного антивоенного конкурса карикатур

Фото автора