В Одессе собираются бороться коррупцией оригинальным способом

«Коррупция – опасность для всего мира» – подготовка к Международной выставке карикатур под таким названием началась в Одессе. Ее открытие состоится 1 апреля во Всемирном клубе одесситов.

Отношение к коррупции в Одессе особенное

На мой взгляд, отношение к взяткам и коррупции в Черноморской жемчужине несколько отличается от мировой практики. Ведь не случайно в нашем городе на бульваре Жванецкого установлен памятник взятке. Как известно, он символизирует подарок из нескольких повозок апельсинов, которые отправили предприимчивые одесские купцы их любителю императору Павлу, чтобы он продолжил дело свой матушки Екатерины II в финансировании строительства города и порта.

Суть коррупционной деятельности от формы взятки не меняется. Но у нас она, по словам деловых одесситов, скорее носит форму благодарности, жеста доброй воли в определенных группах людей, связанных между собой бизнесом или дружескими контактами. Одни из них дают разрешение, а остальные хотят продвинуть свою деятельность на более высокие рубежи. Или получить что-то дополнительно в условиях конкуренции. Поди разберись, где тут взятка в нарушение всех норм и законов, а где деловое сотрудничество? Но как свидетельствует информация из правоохранительных органов, специалисты разбираются, меры принимаются, некоторые известные коррупционеры из Одессы в бегах или уже внесли залог, чтобы оставаться на свободе.

Коррупция: явление старо как мир?

Если вглядеться вглубь веков, а может еще дальше, ближе к заре человечества, то процесс сотрудничества, где одна сторона дает дар, взятку, оказывает услугу в надежде на получение благ, а другая может соответственно оценить этот презент, начинался с первых шагов человека по нашей бренной земле. Вспомните самый первых грех человека, когда Каин убил брата, потому что Всевышний принял подношение Авеля, но остался недовольным даром от Каина. И подобных примеров на действия типа «ты мне, я тебе», в Библии, а тем более в истории человечества более, чем достаточно. В конечном счете, психологи исследовали явление коррупции и доказали, что это качество человека лежит в самой природе homo sapiens.

Полностью искоренить этот грех практически невозможно, но борьба с этим явлением ведется постоянно и на всех уровнях власти и человеческого сознания. Поэтому вполне закономерно, что в документах ООН и других авторитетных международных организаций коррупция признана одним из главных факторов, способствующих разрушению экономики и социума.

Несмотря на эту опасность, две трети стран мира демонстрируют высокий уровень коррупции. При этом наблюдается прямая корреляция между уровнем насилия и коррупцией. По свидетельству международной организации Transparency international в связи с высоким уровнем коррупции мир становится все более опасным. Ярким и убедительным примером такого подхода в борьбе с коррупцией является россия, занимающая одно из первых мест в мире по уровню коррупции и развязавшая кровавую войну против Украины и всего мира.

Коррупция в Украине стала основной идеологией

Одним из лидеров в борьбе против коррупции может стать Украина. Об этом заявил на прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский: «Коррупцию в Украине поборем, потому что ее остается не так много. Во время войны в Украине продолжаются реформы и работает антикоррупционная система, которая является одной из самых мощных в Европе».

Однако скандал в Министерстве обороны Украины, связанный с закупками продовольствия и бронежилетов для ВСУ дает представление о былом размахе коррупции в Украине. Так, в 2022 году в Индексе восприятия коррупции международной организации Transparency International Украина заняла 116-ое место из 180 исследованных стран.

По оценке экономистов и социологов, склонность к воровству и коррупции превратилась в основную идеологию украинского социума. Крупнейшие получатели взяток – полиция, здравоохранение и система образования.

Можно представить, какой соблазн возникнет после победы Украины над путинской россией, когда финансовый и технологический потоки с Запада, предназначенные для восстановления и развития нашей страны, потекут в Украину. Инвестиции будут исчисляться сотнями миллиардов долларов и евро. В зависимости от эффективного использования этих средств и будет решена задача выхода Украины на цивилизованный путь развития, ее членство в Евросоюзе, благополучие и процветание украинского народа.

Выставка карикатур в Одессе – вклад в борьбу с коррупцией

Организаторы выставки – украинский ротари-дистрикт 2232, Департамент культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета, ротари-клубы «Одесса-Ришелье» и «Николаев», Всемирный клуб одесситов, Ассоциация карикатуристов Одессы, другие общественные и творческие организации Украины и стран ЕС, которые надеются, что эта выставка внесет свой вклад в борьбу с коррупцией.

Кроме Одессы, с этими карикатурами можно будет ознакомиться и в других городах Украины. Планируется, что во второй половине мая знакомство с этой выставкой состоится в городах Румынии и Словакии, а чуть позднее – и в других странах ЕС.

В словацком Прешове нас ждет галерея «Чихание мозга» и ее руководитель Петер Разус, оказавший активное содействие в организации антикоррупционной выставки.

Александр Федоров, соавтор проекта, пресс-офицер ротари-клуба «Одесса-Ришелье»