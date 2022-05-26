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Журнал Charlie Hebdo выпустил номер с карикатурами, представленными на выставке в Одессе

Журнал Charlie Hebdo выпустил номер с карикатурами, представленными на выставке в Одессе

Известный французский еженедельный журнал политической сатиры Charlie Hebdo выпустил «украинский номер», в котором опубликовал карикатуры украинских художников, чьи работы сейчас демонстрируются на выставке политических карикатур во Всемирном клубе одесситов.

Кроме того, в этом номере вышло интервью с одесским художником-карикатуристом, председателем Одесского клуба карикатуристов и вице-президентом оргкомитета конкурса карикатур Виктором Джевагой.

Приятной новостью Джевага поделился сегодня у себя в Facebook.

«Ну что, друзья, мое интервью для французской газеты «Chrlie Hebdo» вышло! Газета в продаже. Очень рад, что друзья из Парижа среагировали молниеносно. Низкий поклон всем»,

– написал художник.

Ранее Виктор Джевага сообщал, что международная выставка политических и антивоенных карикатур, которая проходит в Одессе, заинтересовала корреспондента Charlie Hebdo.

Этот номер Charlie Hebdo получил название «Отвечайте на ракеты смехом». В нем размещены около 20 работ украинских карикатуристов. Почти все они – с одесской выставки.

карикатуры с Charlie Hebdo

В издании также отметили, что средства, полученные от продажи журналов, будут переданы ВСУ и теробороне Одессы.

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Фото с Facebook-страницы Виктора Джеваги и Charlie Hebdo

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Редакция ПРОФИЛЬ

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