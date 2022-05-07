Новости Одессы и Одесской области

Отставить слезы: во Всемирном клубе одесситов открылась выставка военной карикатуры

Отставить слезы: во Всемирном клубе одесситов открылась выставка военной карикатуры

Ротари-клуб “Одесса-Ришелье” совместно со Всемирным клубом одесситов, Клубом одесских карикатуристов и Гильдией собкоров Одессы объявили конкурс карикатур на тему “Русский военный корабль, иди нах@й”, участие в котором приняли художники со всего мира. 

… И смех, и слезы, и любовь. Два месяца все эти эмоции бьют через край. Мы плачем над погибшими, смеемся над врагом и продолжаем любить нашу страну еще сильнее, чем раньше. Увы, войну не остановить при помощи юмора и смеха, но можно приблизить, хотя бы на миг ее окончание, прибавив боевого духа и бойцам и тем, кто сейчас обеспечивает тыл. Именно поэтому ротари-клуб “Одесса-Ришелье” совместно со Всемирным клубом одесситов, Клубом одесских карикатуристов и Гильдией собкоров Одессы объявили конкурс карикатур на тему “Русский военный корабль, иди нах@й”, участие в котором приняли художники со всего мира.

 

Примечательно, что никого не смутило название конкурса. На выставке представили 203 работы, но это далеко не все, что присылали художники из Индии, Румынии, США, Франции, Австралии, Италии, конечно же, Украины. Работы в основном делятся на несколько групп: рисунки, посвященные кораблю, армии захватчика и непосредственно путину.

— Примечательно, что среди авторов есть и россияне, и белорусы. Они, правда, просили изменить их имена, так как боятся преследования, — рассказал Александр Федоров, председатель оргкомитета конкурса.

Александр Федоров

Александр Федоров

И так как конкурс рисунков еще не завершился, то работы будут еще приходить, уверены организаторы.

— Все работы высокого качества, а еще, нас очень порадовал уровень отзывчивости людей со всего мира, — прокомментировал работы Виктор Джевага, председатель Клуба одесских карикатуристов.

Виктор Джевага

Виктор Джевага

Именно поэтому предложения о проведении выставки поступили уже не только из украинских городов, но и из других стран. А пока увидеть работы можно во Всемирном клубе одесситов. Вход на выставку свободный.

Фото Юлии Сущенко

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить