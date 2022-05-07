Отставить слезы: во Всемирном клубе одесситов открылась выставка военной карикатуры

Ротари-клуб “Одесса-Ришелье” совместно со Всемирным клубом одесситов, Клубом одесских карикатуристов и Гильдией собкоров Одессы объявили конкурс карикатур на тему “Русский военный корабль, иди нах@й”, участие в котором приняли художники со всего мира.

… И смех, и слезы, и любовь. Два месяца все эти эмоции бьют через край. Мы плачем над погибшими, смеемся над врагом и продолжаем любить нашу страну еще сильнее, чем раньше. Увы, войну не остановить при помощи юмора и смеха, но можно приблизить, хотя бы на миг ее окончание, прибавив боевого духа и бойцам и тем, кто сейчас обеспечивает тыл. Именно поэтому ротари-клуб “Одесса-Ришелье” совместно со Всемирным клубом одесситов, Клубом одесских карикатуристов и Гильдией собкоров Одессы объявили конкурс карикатур на тему “Русский военный корабль, иди нах@й”, участие в котором приняли художники со всего мира.

Примечательно, что никого не смутило название конкурса. На выставке представили 203 работы, но это далеко не все, что присылали художники из Индии, Румынии, США, Франции, Австралии, Италии, конечно же, Украины. Работы в основном делятся на несколько групп: рисунки, посвященные кораблю, армии захватчика и непосредственно путину.

— Примечательно, что среди авторов есть и россияне, и белорусы. Они, правда, просили изменить их имена, так как боятся преследования, — рассказал Александр Федоров, председатель оргкомитета конкурса.

И так как конкурс рисунков еще не завершился, то работы будут еще приходить, уверены организаторы.

— Все работы высокого качества, а еще, нас очень порадовал уровень отзывчивости людей со всего мира, — прокомментировал работы Виктор Джевага, председатель Клуба одесских карикатуристов.

Именно поэтому предложения о проведении выставки поступили уже не только из украинских городов, но и из других стран. А пока увидеть работы можно во Всемирном клубе одесситов. Вход на выставку свободный.

Фото Юлии Сущенко