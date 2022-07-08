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Украина отмечает День семьи: что это за праздник?

Украина отмечает День семьи: что это за праздник?

Сегодня, в пятницу, 8 июля 2022 года, в Украине отмечается День семьи. Это относительно молодой праздник – в нашей стране он «введен в обращение» с 2012 года. А дата была выбрана вовсе не случайно…
Что же это да день, узнавала «Одесская жизнь».

День семьи в Украине установили указом президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» 30 декабря 2011 года. При этом стоит отметить, что в мире День семьи ежегодно отмечают 15 мая. Этот праздник был учрежден в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН.

День семьи посвящен семье, любви и верности. Его приурочили ко Дню памяти святых Петра и Февронии, память которых православная церковь чтит как раз 8 июля. Эти святые считаются покровителями брака и защитниками влюбленных и супружеских пар.

До войны в Украине к этому дню часто были приурочены различные дискуссии, конференции, фестивали, посвященные вопросам семьи, а также всевозможные семейные мероприятия, например, фестивали на открытом воздухе и пикники.

Сейчас нам, конечно, не до пикников… Тем не менее, можно провести этот день в кругу семьи и поздравить своих родных и близких, ведь в настоящее время это важно как никогда.

День семьи, Петр и Феврония

«Одесская жизнь» поздравляет своих читателей с Днем любви, семьи и верности и желает, чтобы в ваших семьях царили мир, лад и благополучие.

Фото: Корреспондент и УНИАН

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Редакция ПРОФИЛЬ

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