Новости Одессы и Одесской области

Помощь на проживание: кому ее выплачивают?

Помощь на проживание: кому ее выплачивают?

По состоянию на январь 2023 года, в Украине состояли на учете около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). По законодательству, им положена помощь на проживание в размере 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен – для взрослых.

По информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, помощь на проживание в этом году получают переселенцы, которые:

  • переместились с временно оккупированных территорий;
  • переместились с территорий, где ведутся боевые действия;
  • из-за военных действий имеют разрушенное или непригодное для проживания жилье и подали заявку на возмещение потерь до 20 мая 2022 года через портал «Дія»;
  • имеют документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, в результате военной российской агрессии;
  • состояли на учете как внутренне перемещенные лица до 24 февраля 2022 года;
  • по состоянию на 24 февраля получали ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание;
  • после 24 февраля повторно переместились с временно оккупированных территорий или территорий, на которых ведутся боевые действия.

Вас также может заинтересовать:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить