Помощь на проживание: кому ее выплачивают?

По состоянию на январь 2023 года, в Украине состояли на учете около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). По законодательству, им положена помощь на проживание в размере 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 гривен – для взрослых.

По информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, помощь на проживание в этом году получают переселенцы, которые:

переместились с временно оккупированных территорий;

переместились с территорий, где ведутся боевые действия;

из-за военных действий имеют разрушенное или непригодное для проживания жилье и подали заявку на возмещение потерь до 20 мая 2022 года через портал «Дія»;

имеют документальное подтверждение от органов местного самоуправления факта повреждения или уничтожения недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, в результате военной российской агрессии;

состояли на учете как внутренне перемещенные лица до 24 февраля 2022 года;

по состоянию на 24 февраля получали ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание;

после 24 февраля повторно переместились с временно оккупированных территорий или территорий, на которых ведутся боевые действия.

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