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Социальные выплаты: что изменилось с 1 декабря?

Социальные выплаты: что изменилось с 1 декабря?

В Украине в декабре 2022 года увеличился ряд социальных выплат. Это связано с ростом прожиточного минимума, к которому они привязаны. В частности, это касается алиментов, помощи по беременности и родам. От этого показателя также зависят зарплаты бюджетников и пенсии. Какие выплаты выросли в декабре, узнавала «Одесская жизнь».

Всему причина – прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Украине вырос до 2589 гривен в месяц на одно лицо (рост на 81 гривну). Для основных социальных и демографических групп населения он теперь составляет:

  • детям в возрасте до 6 лет – 2272 гривны;
  • детям в возрасте от 6 до 18 лет – 2833 гривны;
  • трудоспособным лицам – 2684 гривны;
  • лицам, потерявшим трудоспособность – 2093 гривны.

Без изменений остался прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 гривны.

Прежним остался также прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1600 гривен.

Выплаты на ребенка

Размер пособия при рождении ребенка не изменился. Он составляет 41280 гривен, из которых единовременно выплачивается 10320 гривен, а затем в течение трех лет по 860 гривен.

Денежный эквивалент «пакета малыша» в декабре вырос до 6816 гривен.

Помощь в связи с беременностью и родами предоставляется в размере не меньше 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица. С декабря это минимум 671 гривна.

Помощь одиноким матерям составит:

  • на детей в возрасте до 6 лет – 2272 гривны;
  • на детей от 6 до 18 лет – 2833 гривны;
  • на детей от 18 до 23 лет – 2684 гривны.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, составит:

  • на детей в возрасте до 6 лет – 5680 гривен (7952 гривны для детей с инвалидностью);
  • на детей от 6 до 18 лет – 7082,5 гривны (9915 гривен для детей с инвалидностью).

Размер выплат на ребенка с тяжелым заболеванием (аналогичный размер помощи лицу, ухаживающему за больным ребенком):

  • на детей до 6 лет – до 4544 гривен;
  • на детей от 6 до 18 лет – до 5666 гривен.

Алименты

Минимально гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше половины прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, теперь это:

  • для детей до 6 лет – 1136 гривен;
  • для детей от 6 до 18 лет – 1416 гривен.

Максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка:

  • для детей до 6 лет – 22720 гривен;
  • для детей от 6 до 18 лет – 28330 гривен.

Помощь по безработице

По закону помощь по безработице не может превышать четырехкратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц. С 1 декабря это было бы максимум 10736 гривен.

Но во время военного положения максимальный размер выплат не может превышать 150% минимальной зарплаты по состоянию на 1 января (закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании сфер занятости и общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы во время действия военного положения»). Так что по-прежнему можно рассчитывать максимум на 9750 гривен.

Госпомощь малообеспеченным семьям

Социальная помощь назначается семьям, которые постоянно проживают на территории Украины и имеют среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи.

С декабря прожиточный минимум для назначения помощи такой:

  • для трудоспособных лиц – 1207,8 гривны;
  • для лиц, которые утратили трудоспособность – 2093 гривны;
  • для детей до 6 лет – 2953,6 гривны;
  • для детей от 6 до 18 лет – 3682,9 гривны;
  • для детей от 18 до 23 лет (если они учатся) – 3489,2 гривны.

Помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью

С декабря государственная социальная помощь составляет:

  • лицам с инвалидностью с детства І группы, подгруппы А и Б – 7131,1 гривны и 4186 гривен;
  • лицам с инвалидностью с детства ІІ группы – 2093 гривны (с надбавкой на уход – 3244,15 гривны);
  • лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы – 2093 гривны (с надбавкой на уход – 2825,55 гривны);
  • на детей с инвалидностью до 18 лет – 2093 гривны;
  • на детей с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 6 лет с надбавкой по уходу – 6009 гривен;
  • на детей с инвалидностью в возрасте до 6 лет с надбавкой по уходу – 2601 гривна;
  • на детей с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет с надбавкой по уходу – 7131 гривна;
  • на детей с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет с надбавкой по уходу – 2881,6 гривны.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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