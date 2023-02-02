Новости Одессы и Одесской области

Кто имеет право на денежную помощь?

Кто имеет право на денежную помощь?

Помощь на проживание имеют право получать не только переселенцы, которые вынуждены были покинуть свои дома. Финансовую поддержку оказывают и тем, кто остался без жилья или их жилье было повреждено в результате военной агрессии россии.

В то же время некоторым отказывают в назначении помощи на проживание, если их жилье только повреждено, а не разрушено.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разъясняют: право на выплаты внутренне перемещенным лицам имеют все, чье жилье было повреждено. При этом степень повреждения жилья значения не имеет.

Основанием для начисления выплат является наличие соответствующей справки от местных властей.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить