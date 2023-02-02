Кто имеет право на денежную помощь?

Помощь на проживание имеют право получать не только переселенцы, которые вынуждены были покинуть свои дома. Финансовую поддержку оказывают и тем, кто остался без жилья или их жилье было повреждено в результате военной агрессии россии.

В то же время некоторым отказывают в назначении помощи на проживание, если их жилье только повреждено, а не разрушено.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разъясняют: право на выплаты внутренне перемещенным лицам имеют все, чье жилье было повреждено. При этом степень повреждения жилья значения не имеет.

Основанием для начисления выплат является наличие соответствующей справки от местных властей.