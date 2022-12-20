Как будут начислять льготные выплаты и соцпомошь в 2023 году?

В следующем году социальную помощь и другие льготные выплаты украинцам не будут начислять автоматически. Соответствующее постановление Кабмина №1320 вступило в силу 30 ноября 2022.
Согласно этому постановлению, автоматическое начисление всех видов государственной соцпомощи продлят только жителям оккупированных территорий и тех регионов, где продолжаются активные боевые действия. Остальные украинцы с 1 января 2023 года должны будут обращаться в органы соцзащиты, Центры предоставления админуслуг (ЦНАПы) или к уполномоченным представителям своих общин с заявлениями для продления выплат.
Речь идет о таких видах социальной помощи:
- государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;
- помощь на детей одиноким матерям;
- помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство;
- временная государственная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;
- временная государственная социальная помощь лицу, не работающему, достигшему общего пенсионного возраста, но не получившему права на пенсионную выплату;
- государственная социальная помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
- льготы, которые были назначены ранее с учетом дохода семьи (многодетные);
- справки для бесплатного питания детей из малообеспеченных семей в учебных заведениях.
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Источник: social.com.ua