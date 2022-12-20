Как будут начислять льготные выплаты и соцпомошь в 2023 году?

Всем, кто получал субсидию в неотопительный период, она будет автоматически назначена и на отопительный. Те, кто раньше не получал субсидию, но самостоятельно зимой не сможет оплачивать коммунальные счета, могут обращаться за государственной помощью. Чтобы получать помощь с начала отопительного сезона, необходимо подать заявление не позднее 15 декабря. Если это сделать позже, субсидия будет назначена не с начала такого сезона, а с месяца подачи заявления и декларации. Что еще надо знать о государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг?

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