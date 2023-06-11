Виплати переселенцям: що робити якщо їх затримують?

Почастішали випадки, коли переселенці не можуть вчасно отримати грошову допомогу. З огляду на те, що для багатьох держдопомога – це єдине джерело доходу, у Міністерстві реінтеграції пообіцяли виправити ситуацію.

Так, належні 2000 гривень для дорослих і 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю виплачуватимуть з 3 по 22 число кожного місяця.

Якщо переселенські виплати затримуються, чиновники радять з’ясовувати причини. Звертатися слід на «гарячу лінію» Мінреінтеграції: 15-48 та до офісу уповноваженого з питань внутрішньо переміщених осіб: +38 (066) 813-62-39.

Нагадаємо, в Міністерстві соцполітики нещодавно заявляли, що на допомогу усім переселенцям до кінця 2023 року не вистачить грошей і її надаватимуть лише найвразливішим або тим, які щойно переселилися. Водночас, глава Мінреінтеграції Ірина Верещук заявила: «Моя позиція залишається незмінною – цього року ми повинні зберегти всі виплати ВПО».

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