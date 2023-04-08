Кому могут отказать в статусе переселенца?

Как переселенцам не лишиться выплат? Чтобы получать госпомощь, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) должны сообщать в соцслужбу о перемене места жительства. Если при проверке окажется, что человек проживает по другому адресу, денежная помощь может быть прекращена. Как же будут проверять переселенцев? ПОДРОБНЕЕ

Объявлен сбор оружия для Херсонщины «Книга — лучший подарок». Эта крылатая фраза компартийной «труженицы» Надежды Крупской в годы СССР вызывала глухое раздражение. Ведь именно хорошие книги — умные, интересные — чуть ли не возглавляли в стране список дефицита. А те, которые были в свободном доступе, как стало понятно, сделали черное дело, поспособствовав зарождению у части населения нашей бывшей страны уверенности в своем величии. ПОДРОБНЕЕ

Военнослужащий в плену: как получить госпомощь его семье? Военнослужащие, которые были или находятся в плену, а также их семьи имеют право на получение единовременной госпомощи в размере 100 тысяч гривен, а также 100 тысяч гривен за каждый год плена. Однако для получения денег факт нахождения в плену следует подтвердить соответствующей справкой. ПОДРОБНЕЕ