Новости Одессы и Одесской области

Кому могут отказать в статусе переселенца?

Кому могут отказать в статусе переселенца?

Согласно Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на особые льготы. Чтобы их получать, необходима справка ВПЛ. Однако в некоторых случаях человеку могут отказать в получении такой справки. Рассказываем, почему.

По информации Минреинтеграции, в статусе переселенца в Украине могут отказать если:

  • отсутствуют обстоятельства, вызвавшие внутреннее перемещение;
  • есть информация, что вы специально предоставили ложные данные для получения статуса ВПЛ;
  • вы потеряли документы, удостоверяющие личность (например, паспорт). Однако после их восстановления справку можно будет получить;
  • вы официально не прописаны на территории области, из которой выехали. Например, если вы прописаны во Львове, однако проживали в Харькове, из которого и выехали как ВПЛ, справку переселенца вам не дадут;
  • у вас нет доказательств, подтверждающих ваше проживание на территории, с которой вы выехали.

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Фото slovoidilo.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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