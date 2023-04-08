Кому могут отказать в статусе переселенца?

Согласно Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на особые льготы. Чтобы их получать, необходима справка ВПЛ. Однако в некоторых случаях человеку могут отказать в получении такой справки. Рассказываем, почему.
По информации Минреинтеграции, в статусе переселенца в Украине могут отказать если:
- отсутствуют обстоятельства, вызвавшие внутреннее перемещение;
- есть информация, что вы специально предоставили ложные данные для получения статуса ВПЛ;
- вы потеряли документы, удостоверяющие личность (например, паспорт). Однако после их восстановления справку можно будет получить;
- вы официально не прописаны на территории области, из которой выехали. Например, если вы прописаны во Львове, однако проживали в Харькове, из которого и выехали как ВПЛ, справку переселенца вам не дадут;
- у вас нет доказательств, подтверждающих ваше проживание на территории, с которой вы выехали.
Вас также может заинтересовать:
- Как переселенцам не лишиться выплат?
- Помощь на проживание: кому ее выплачивают?
- Где и как в Одессе получить гуманитарную помощь от благотворительных фондов;
- Как получить справку «беженца» в Одессе: очереди, унижения и недели ожиданий.
Фото slovoidilo.ua