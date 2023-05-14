Новости Одессы и Одесской области

Отменят ли денежную помощь переселенцам?

Отменят ли денежную помощь переселенцам?

С начала войны внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают поддержку от государства: по 2000 гривен на взрослого и по 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. В то же время, денег, которые заложили в бюджет на эти цели, не хватит до конца года.
Об этом заявила министр соцполитики Оксана Жолнович.

В этой связи подходы к выплатам «годовых ВПЛ» планируют пересмотреть.

Например, кто-то из переселенцев уже работает, а значит – может себя обеспечить. А те, кто еще не работает, тоже должны стремиться к экономической самостоятельности, считает чиновница.

Помощь планируют сделать адресной, а оставшиеся деньги будут направлять новым людям (тем, кого вызволят из оккупации или тем, кто страдает от обстрелов).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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