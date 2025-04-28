Первая мысль, когда увидела сегодняшние фото из собора Святого Петра в Ватикане: подсказал ли кто-то нашему Президенту обратить внимание на алтарь святого Эразма?

Именно там, с обеих сторон, — мозаики киевских князя и княгини, Святых Владимира и Ольги. А на мозаике Св. Владимира — символ тысячелетней украинской государственности — наш золотой трезубец на синем фоне.

Это тихий ответ всем, кто пытается переписать прошлое, напоминание, что украинская идентичность не выдумана вчера, и не подлежит пересмотру или аннексии, что Украина — не «территория», не «проект», а государство с историей, которая глубже, чем все российские мифы вместе взятые.

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Было бы замечательно, если бы это свидетельство признания роли Украины в христианской истории Европы было бы донесено и до европейских лидеров, и, особенно, до Дональда Трампа, который ценит силу, преемственность и четкие символы победы.

А появление этих изображений в Ватикане, где случайных символов не бывает, связано с человеком, который когда-то сказал: «Я очень хотел, чтобы наши люди работали, объединялись, и поэтому имели влияние на американскую политическую жизнь. Я хотел, чтобы мы держали себя сильно, чтобы наши границы были нерушимыми, и никто не имел влияния на наш народ. Потому что наш народ является самым большим и самым сильным в Европе. Без украинцев Европы не существует».

Согласитесь, сильные слова. И сказаны они были Владыкой Василием Лостеном (1930-2024) — выдающимся епископом Украинской Греко-католической Церкви в США, который более полувека посвятил развитию украинской общины в США и восстановлению после гонений и запретов Греко-католической Церкви на постсоветских территориях.

17 августа 1988 года епископ Василий написал письмо Архиепископу Лино Занини, который был Апостольским делегатом Ватиканской базилики Святого Петра, президентом фабрики Святого Петра, а также президентом Постоянной комиссии охраны исторических и художественных памятников Святого престола в 1986-1989 годах: «Пишу Вам относительно моего желания подарить базилике Святого Петра две мозаики святых Владимира и Ольги в честь тысячелетия крещения Украины. Я поручил профессору Уго Маццеи согласовать этот вопрос. Профессор — мой старый друг, который … признан во всем мире своими прекрасными художественными работами в мозаике и мраморе…».

Символично, что положительный ответ владыка получил уже через неделю — 24 августа (в день Независимости Украины, которая будет провозглашена только через 3 года!).

20 октября того же 1988 года фабрика Святого Петра послала епископу Василию Лостену смету на «изготовление двух мозаик для установки в Ватиканской базилике, изображающих соответственно святого Владимира и святую Ольгу. Каждая из мозаик овальной формы, размером 140 на 80 см, в металлической окантовке, созданные по рисункам, предоставленным итальянским художником, профессором Уго Маццеи Ватиканской студии».

Руководил работами по созданию мозаики талантливый профессор Вирджилио Кассио (1914-2002) прежде всего известный как художник большой мозаики высотой в два с половиной метра на Апостольском дворце Ватикана, изображающей Мадонну с младенцем — Матерь Церкви (1981).

И вот уже 17 августа 1989 года — то есть ровно через год с начала проекта, профессор Джузеппе Зандер оставил запись об «установлении фигур святых Владимира и Ольги по бокам алтаря св. Эразма… в базилике Ватикана».

Напомню, что Василий Гарри Лостен родился 11 мая 1930 года в городке Чесапик-сити (штат Мэриленд, США) в семье украинских эмигрантов Ивана Лостена и Юлии, из дома Петришин.

Он был самым младшим из десяти детей. Его родители руководили молочной фермой, где юный Василий получил прозвище «молочник», которое он пронес во время обучения в подготовительной школе Святого Василия в Стэмфорде, штат Коннектикут.

Далее была Высшая семинария Святого Иосафата в Вашингтоне. Священнические рукоположения принял 10 июня 1957 года. Работал сотрудником в кафедре Непорочного Зачатия в Филадельфии и личным секретарем епископа Константина Богачевского.

25 мая 1971 года был рукоположен во епископа и назначен помощником архиепископа Филадельфийской архиепархии. В 1977 году в возрасте 47 лет, стал епископом Стэмфордской епархии, где активно развивал пастырское служение, образование и социальные проекты — построил жилые комплексы для пожилых людей в Филадельфии, известные как «Имение Вознесения», которые стали домом для многих малообеспеченных лиц разного происхождения.

Но, как видим, деятельность его выходила далеко за пределы епархии.

Отец Василий Лостен был одним из тех, кто активно в Соединенных Штатах Америки добивался освобождения патриарха Иосифа Слепого из заключения и советских концлагерей. Он активно выступал, собирал материалы, переводил на английский, напечатал почти 15 тысяч экземпляров брошюры «Пастырь в кандалах» («Shepherd in chains») и распространял их.

Он принимал самое активное участие в организации величественного празднования 1000-летия Крещения Руси-Украины в Риме, куда приехали почти 4 тысячи греко-католиков из Европы и США. И именно при финансовом содействии владыки Василия была открыта часовня святой княгини Ольги в базилике святого Петра в Риме.

После восстановления независимости Украины Владыка Василий активно помогал в возрождении УГКЦ: собирал средства, отправлял священников для преподавания в семинариях, способствовал строительству Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

С 1992 года он стал активным участником Киевской студийной группы по вопросам экуменизма, с 1995 года — членом Папского Совета по содействию единству христиан. На протяжении всего своего епископства Владыка Василий был активным членом Конференции католических епископов США (USCCB).

После ухода на отдых, он оставался щедрым благотворителем Украинского католического университета и многих церковных и общественных инициатив.

21 августа 2007 года Президент Украины Виктор Ющенко наградил епископа Василия Лостена орденом «За заслуги» III степени «за весомый личный вклад в укрепление авторитета Украины в мире, популяризацию ее исторических и современных достижений и по случаю 16-й годовщины независимости Украины».

В 2020-х годах, как старший иерарх Синода епископов Церкви, владыка Василий был советником Патриарха Святослава в периоды войны, гуманитарного кризиса, пандемии и важных духовных и социальных вызовов.

Умер 15 сентября 2024 года в больнице города Стэмфорд (США).

«Девизом его епископского герба было «Сила духа», что как нельзя лучше отражает преданность и ревность, с которой он служил Богу, Церкви и верным на протяжении всей своей долгой и плодотворной жизни», — говорится в памятной статье о владыке на сайте Стэмфордской епархии УГКЦ.

И насколько верным были слова владыки Бориса Гудзяка, который выражая соболезнования по поводу ухода в вечность владыки Василия, сказал: «Жизнь владыки Василия Лостена, была богата новаторскими проектами в церковной и общественной сферах. Инициатива и прозорливость владыки Василия, проявившиеся десятилетия назад, остаются актуальными и сегодня…».

Справка ОЖ

Ярослава Резникова — украинский культурный деятель, заместитель директора Департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской областной государственной администрации (ОГА), начальник управления культуры, национальностей и религий.

На своей должности Резникова активно занимается вопросами деколонизации и дерусификации публичного пространства Одесской области. Под ее руководством в области было переименовано более 1 700 объектов топонимики, включая улицы, площади и парки. Резникова отмечает важность культурной идентичности и считает культуру вторым фронтом в борьбе Украины за независимость. Она подчеркивает, что культура является пространством и наследием, созданными предыдущими поколениями, и что сейчас это наследие под угрозой из-за агрессии России.

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