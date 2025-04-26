Россия атакует Одесчину новым дроном «Бандероль»

Россия начала атаковать Украину новым типом ударного дрона под названием «Бандероль». Благодаря реактивному двигателю этот беспилотник (БпЛА) способен развивать скорость до 500 км/ч.

Как рассказал сегодня утром в своем Телеграм-канале специалист в области связи, радиотехнологий и РЭБ Сергей «Флеш» Бескрестнов, именно этот беспилотник в течение последних недель россияне активно используют для ударов по Одесской области.

Украинские специалисты предполагают, что дрон «Бандероль» создан по аналогии с управляемыми авиабомбами.

«Известно про него очень мало. Из открытых источников (сайт ГУР) можно понять, что это скорее не БпЛА, а барражирующий боеприпас, по аналогии с КАБ, но с реактивным двигателем… Информация о таком названии была на слуху давно, но сейчас мы видим первые постоянные случаи его применения. Будет ли это изделие такой же угрозой, как общеизвестный КАБ, не понятно», – пишет эксперт.

Этот дрон может быть частью более широкой стратегии России, которая применяет различные типы ударных беспилотников для атак по территории Украины – как с боевыми частями, так и в виде приманок для систем ПВО.

По данным Воздушного командования «Юг», в ночь на 26 апреля противовоздушной обороной юга Украины сбито пять вражеских ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

Также российские оккупационные войска нанесли удар по Херсонщине двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П и противокорабельной ракетой «Оникс» с территории временно оккупированного Крыма.

За минувшие сутки, 25 апреля 2025 года, уничтожены пять разведывательных БпЛА и один дрон «Молния».

Коротко о ситуации на фронте и потерях врага

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений.

Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 117 авиаударов, сбросив 212 КАБов. Кроме этого, произвел 6010 обстрелов, в том числе 104 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3363 дрона-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, один состав боеприпасов и четыре пункта управления противника.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, пять боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 118 БпЛА оперативно-тактического уровня и 145 единиц автомобильной техники оккупантов.

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Зеленский встретился с Трампом в режиме тет-а-тет

Еще одно примечательное событие, вполне способное оказать существенное влияние на ход российско-украинской войны, произошло сегодня в Риме, куда съехались мировые лидеры на похороны Папы Римского Франциска.

В Базилике Святого Петра встретились и провели короткие переговоры президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Причем эта встреча состоялась практически в режиме тет-а-тет – без всякого рода советников и помощников.

Кадры встречи и переговоров Зеленского и Трампа опубликовал и Телеграм-канал «Одесской жизни», назвав этот фото «самым лучшим фото дня».

«Президенты встретились в Базилике Святого Петра, встреча продолжалась около 15 минут. Лидеры договорились продолжить переговоры сегодня. Команды работают над организацией продолжения встречи», – сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Как стало известно, там же присутствовали президент Франции Эмануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер.

Также у Зеленского подтвердили договоренность о еще одной встрече с Трампом.

А окажутся ли эти переговоры результативными, покажет время.

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