Времени в обрез: кто рискнул сеять озимые в сухую землю

Срок посевной озимой пшеницы в Одесской области уже стартовал, но из-за отсутствия влаги находится на паузе. Около 3% аграриев рискнули засеять зерно в сухую землю, и понесли потери в пределах десяти тысяч гектаров озимого рапса. Об этом журналистам сообщила руководитель департамента аграрного продовольствия ОВА Алла Стоянова.

Рискнули сеять озимую пшеницу по плану

Не миновала необходимость посева озимой пшеницы и земледельцев одного из самых южных сел Одесчины – Долинское, что в Ренийской громаде. Несмотря на то, что поля продолжают осушать горячие буджакские суховеи, 28 сентября трактора ООО «Долинское Нова» вышли в поле.

— Работы были запланированы, и, несмотря на засуху, мы все же решили не останавливать посевные работы и действовать по своему плану, — сообщил директор предприятия Валентин Сали. – Прогноз погоды обещает осадки – очень рассчитываем на это. На старте посевной мы планируем засеять озимыми первые 275 гектаров земли, что составляет примерно 20% от запланированных на осень работ. Эти поля не орошаются, вся надежда только на благоприятный климат.

Модернизация системы орошения полей

Надо сказать, что специалисты ООО «Долинское Нова» далеко не всегда полагаются на милость небес. Это предприятие, которое взяло старт в Ренийском районе в 2018 году, одним из первых в громаде сделало ставку на развитие орошения. Начали с того, что вложили средства в «реанимацию» насосной станции «Долинское», которая берет воду из озера Кагул. Старое оборудование было энергоемким: это до такой степени повышало себестоимость воды, что можно было «вылететь в трубу». Поставили новое оборудование, тем самым удешевив воду почти на 50%.

В первый год поля кукурузы, которую выращивали на капельном орошении, дали обильный урожай.

Спутникам с орбиты виднее

Но орошение – не единственная составляющая успеха. ООО «Долинское Нова» первым в Ренийской громаде внедрило систему дистанционного контроля за сельскохозяйственными угодьями с помощью программы Cropio — это система спутникового мониторинга посевов, которая осуществляет контроль за состоянием полей, уровнем вегетации посевов, содержанием питательных веществ, влажностью почвы, температурой и многими другими параметрами. Что дает возможность прогнозировать и планировать сельскохозяйственные операции.

Как сообщила директор департамента аграрного продовольствия Алла Стоянова, проводилось исследование и в масштабах области: «Согласно ему, в двухметровом слое нет влаги. Чтобы условия были благоприятными, должна быть глубинная влага и должна быть влага из осадков. Когда глубинная и поверхностная влага соединяются, можно говорить об условиях для посевной. Этих условий в Одесском регионе сегодня нет».

По прогнозам – семь лет засухи

В настоящее время в департаменте рассматривают два сценария посевной.

Если в течение двух недель выпадут хотя бы минимальные осадки, то посевная продолжится.

Если осадков не будет, ожидать каких-то даже средних показателей в 2024 не приходится.

Согласно прогнозам климатологов, семь из следующих десяти лет в Украине будут засушливыми. В такой ситуации работать могут только те хозяйства, где есть орошение или влагосберегающие технологии, — отметила Алла Стоянова.

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