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В Одесской области приостановили посевную: причины

В Одесской области приостановили посевную: причины

Срок посевной озимой пшеницы в Одесской области уже стартовал, однако из-за отсутствия влаги находится на паузе.

Об этом журналистам сообщила руководитель департамента аграрного продовольствия ОВА Алла Стоянова.

По ее словам, в настоящее время около 3% аграриев рискнули засеять зерно в сухую землю. Из-за этого уже погибло около десяти тысячах гектаров озимого рапса. 

Нынешнее лето является самым жарким за всю историю независимости Украины, что создало условия непригодные для посевной:

«Мы проводили исследования. Согласно ему в двухметровом слое нет влаги. Чтобы условия были благоприятными, должна быть глубинная влага и должна быть влага из осадков. Когда глубинная и поверхностная влага соединяются, можно говорить об условиях для посевной. Этих условий в Одесском регионе сегодня нет», — заметила директор департамента аграрного продовольствия.

Неутешительные прогнозы для аграриев

В настоящее время в департаменте рассматривают два сценария посевной:

  • Если в течение двух недель выпадут хотя бы минимальные осадки, то посевная продолжится.
  • Если осадков не будет, ожидать каких-то даже средних показателей в 2024 не приходится.

Согласно прогнозам климатологов, семь из следующих десяти лет в Украине будут засушливыми. В такой ситуации работать могут только те хозяйства, где есть орошение или влагосберегающие технологии, отметила Стоянова.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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