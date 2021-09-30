«Одессагаз-Поставка» напоминает потребителям о важности своевременной оплаты за потребленный газ. Если потребитель не оплачивает поставку газа вовремя, компания предпринимает разные меры в отношении должников. О каких мерах идет речь и что делать потребителям?

Какие меры к должникам может принять газопоставляющая компания и что делать потребителям, если у них накопился долг за газ? Отвечаем на вопросы.

Как действует газовая компания?

Для потребителей, которые имеют задолженность по оплате за потребленный природный газ, «Одессагаз-Поставка» применяет следующий алгоритм действий:

Направляет потребителю письменное уведомление с требованием самостоятельно прекратить потребление природного газа.

Если потребитель не оплатил задолженность до даты прекращения поставки газа, указанной в письменном уведомлении, и не предоставил оригинал квитанции об оплате, поставщик:

начисляет пеню в размере двойной учетной ставки Нацбанка на сумму задолженности за каждый день просрочки платежа, а также 3% годовых и инфляционное увеличение долга;

обращается в суд с целью взыскания суммы просроченной задолженности, штрафных санкций и судебных расходов;

обращается в Государственную исполнительную службу для исполнения решения суда.

Общая сумма средств, которая должна быть уплачена должником, увеличивается минимум на 15% от суммы фактической задолженности. Так, при наличии просроченной задолженности в 5000 гривен дополнительные платы потребителя на возмещение судебных и исполнительных расходов составят около 750 гривен.

Прекращение газоснабжения не освобождает бытового потребителя от обязанности оплатить задолженность за фактически потребленный природный газ.

Ранее мы рассказывали о том, кто платит за установку общедомового счетчика газа и как начисляется оплата за газ, если такой счетчик установлен.

Что делать гражданам?

При возникновении долга за газ между поставщиком и потребителем может быть заключен договор реструктуризации и составлен график погашения задолженности. Для этого потребитель может прийти на участок по месту жительства:

улица Cофиевская, 11;

Фонтанская дорога, 67;

проспект Добровольского, 92;

улица Святослава Рихтера, 148а.

При себе необходимо иметь соответствующее заявление и копии документов:

паспорт;

идентификационный код;

документы на право собственности.

Договор реструктуризации задолженности может быть заключен на срок не более 12 календарных месяцев. Решение о реструктуризации определяется индивидуально по каждому потребителю.

Если график погашения задолженности не был составлен, поставщик вправе засчитать деньги, полученные от потребителя в текущем расчетном периоде, в счет погашения существующей задолженности. Потребителю следует знать о том, что наличие согласованного графика погашения задолженности не освобождает его от текущих платежей.

При несоблюдении графика погашения задолженности или отсутствии оплаты текущих платежей поставщик вправе прекратить или ограничить поставку природного газа.

Мария ВАСИЛЬЕВА

Ранее мы рассказывали о том, сколько будет стоить газ в отопительный сезон.