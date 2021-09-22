В редакцию обратились наши читатели с вопросом: могут ли жильцы многоквартирного дома сами установить общедомовой счетчик газа? Разобраться в ситуации нам помогли специалисты «Одессагаз-Поставки».

Кто ставит, тот и платит

Согласно Постановлению Кабинета министров №620 «Об утверждении Временного положения о порядке проведения расчетов за предоставление населению услуг по газоснабжению в условиях использования общедомового узла учета» от 16 мая 2002 года, инициировать установление общедомового узла учета на многоквартирный дом могут как владелец (владельцы) такого дома (квартир), так и оператор газораспределительной системы. При этом надо помнить, что установка домового узла учета, в том числе затраты на проектирование, монтаж, осуществляются за счет средств стороны, которая инициировала установление такого узла учета.

Еще до установки общедомового счетчика собственник (собственники) дома (квартир), лицо, ответственное за эксплуатацию дома, либо балансодержатель дома с одной стороны и оператор газораспределительной системы — с другой должны решить вопросы по снятию показаний домового узла учета и счетчиков газа, установленных в квартирах (при их наличии). Кроме этого, нужно обсудить возможности проведения монтажа, хранения и эксплуатации домового узла учета.

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Как рассчитывают плату?

Начисления за потребленный газ жителям дома, оборудованного общедомовым прибором учета, проводятся:

для потребителей, имеющих квартирные счетчики газа , — по показаниям таких счетчиков;

, — по показаниям таких счетчиков; для потребителей, не имеющих квартирных счетчиков газа, — по показаниям домового счетчика, из которых исключаются суммарные показания квартирных счетчиков газа. Сумма за потребленный газ по показаниям общедомового счетчика распределяется между жильцами пропорционально количеству лиц, зарегистрированных в квартире.

При отсутствии зарегистрированных в квартире лиц и сведений об официальном прекращении газоснабжения на квартиру учет потребленного газа осуществляется из расчета на одного человека.

Обратите внимание

Если в многоквартирном доме размещены магазины или другие объекты юридических или физических лиц-предпринимателей, отпуск газа для таких потребителей осуществляется только при наличии отдельного для них узла учета природного газа. При определении объема потребления газа за расчетный период показания таких узлов учета исключаются из показаний общедомового счетчика.

Ольга Новикова

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