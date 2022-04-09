Военное положение в Одессе, день 45-й: Привоз перед «затяжным» комендантским часом

Сорок пятый день войны… Одесса – в ожидании «затяжного» комендантского часа. Пока он еще не наступил, помчались мы на Привоз, который по-прежнему «рулит» в насущных темах «жизнь продолжается» и «давайте не хандрить».

Женщина у мясного корпуса читает объявление, что 10 апреля в связи с более чем суточным комендантским часом корпус будет закрыт.

– То есть, как это закрыт? – поражается одесситка.

– Так комендантский час же начинается сегодня в девять вечера и закончится только в шесть утра в понедельник.

– И что, все это время Привоз тоже работать не будет?!

Кто-то смеется, кто-то продолжает пускаться в объяснение «текущей обстановки».

Ну да, все же знают, что Привоз работает при любой «погоде». Сейчас на Привозе при всей сложности положения все же стараются шутить:

– Вон уже и яйца подешевели, а у вас курятина не дешевеет, – тихо пытается повозмущаться покупатель.

– Где яйца, где курятина! Вы ж на курочку эту гляньте, о каких еще яйцах можно думать, когда вы на нее смотрите?! – целой тирадой отвечает продавщица.

– И что это вы в рыбу пальцем тыкаете и тыкаете?

– Оживить пытаюсь.

– А вам обязательно надо, шоб она дергалась, да? Я ж говорю, шо свежая, значит, свежая!

…Что-то дорожает, что-то дешевеет, это же Привоз с его «законами» и «спросной чуйкой». Что конкретно почем – смотрите на наших фото. И помните главный закон самого популярного рынка города: в любые времена здесь всегда что-то можно выбегать и подешевле.

Небольшой щит сообщает, что грибов много не бывает, чуть ниже добавляет, что «макаронов тоже». Пожилой мужчина читает «трендово-привозное» объявление «Господа, купите нож, шоб я таки за вас не переживал». Смеется:

– Такое, наверное, только в Одессе можно прочесть!

Тут же плачет девочка лет пяти-шести:

– Мама, ну давай уже скорее, а то вдруг мы до комендантского часа не успеем! Нам ехать долго. Я домой хочу!

Мама успокаивает, заверяет, что «не только успеем домой вовремя, но и вкусняшек купим».

Вот они, сегодняшние дети войны: вчера слышала в парке, как малыш рассуждает про «бабахи» и воздушные сирены, а пятилетняя малышка о комендантском часе говорит уже, как о чем-то совершенно обыденном…

И все же все происходящее на Привозе выглядит настолько жизнеутверждающе, что и покидать не хочется знаменитый рынок. Он словно поставил перед собой сверхзадачу не терять свой давний колорит даже во время войны.

И да, одесситы покупают не только овощи-рыбу-мясо, но и цветы…

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Фото Марии Котовой