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Военное положение в Одессе, день 33-й: Привоз, его новшества и колорит

Военное положение в Одессе, день 33-й: Привоз, его новшества и колорит

Тема, которая стала актуальной в первые недели войны, а именно: «Привоз теперь работает до четырех часов дня, но после двух там делать нечего», на сегодняшний день потеряла актуальность. Самый знаменитый рынок города теперь торгует с новшествами.

После двух там точно теперь есть, что делать, равно как и после трех. В этом убедилась корреспондент «Одесской жизни», равно как и в том, что цены на большинство продуктов «полезли» вниз, что не может не радовать.

Вот только некоторые из них:

  • картофель – 15-25 грн;
  • курица (тушка) теперь стартует от 65,50 за килограмм (есть, конечно, и «задороже»);
  • лук репчатый – в диапазоне от 15 до 30 грн;
  • яблоки – 12-25 грн.

С другими ценами вы можете познакомиться на представленных фото. И вот что радует: тема «я тут выходила капусту (или что-то другое) «задешевле» тоже теперь стала актуальной на Привозе.

На фотоаппарат на нашем рынке по-прежнему реагируют «нервенно», услышала даже «это ж кто вам разрешил снимать на Привозе во время войны?!». Поразительно, но меня это сейчас не беспокоит-раздражает. Многое теперь поменялось в сознании-подсознании.

Даже услышала сегодня по поводу съемки реплику совсем в иной тональности:

– Это я вам так понравился или мой товар привлек?..

Торгующие рыбой все еще выражают недовольство, что их с насиженного места «перенесли» на другое. Продавцы мандаринов привычно интересуются у покупателей, «и шо ж вы их так упорно мнете, они ж щас на вас брызнут соком».

На рынке открыты все ларьки, павильоны, торговые точки. Люди торгуют-покупают, и все это становится тем самым живым свидетельством под названием «жизнь продолжается».

– Я родился в Одессе, живу у Привоза, но с детства не очень любил этот рынок. И весь этот «привозный колорит» воспринимал как нечто мифическое. Теперь, когда война, каждый день нахожу повод побывать на Привозе. Вот и не надо покупать ничего, а все равно прихожу.

Бывает, весь рынок обхожу по несколько раз. Вот не могу в парке на скамейке сидеть – на Привоз все время тянет, – рассказывает мне 76-летний Александр Александрович.

Как я понимаю этого пожилого одессита! Многим сейчас необходима эта картинка «мирной кипящей жизни», пусть даже на Привозе, или той же Книжке, или на «неторопливом» Новом базаре

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Редакция ПРОФИЛЬ

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