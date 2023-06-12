Во время одесского Интеллект-форума представили новые украинские книги

Тематика украинской книги была одной из главных на прошедшем с 9 по 11 июня Интеллект форуме. На нем были представлены как отдельные произведения, так и целые издательства.

«Закон. Честь. знание. 100 лет достояния»

Одесский издательский дом «Гельветика» представил научно-художественное издание «Закон. Честь. знание. 100 лет достояния», посвященное 100-летию Одесского государственного университета внутренних дел.

На страницах книги отражена история одного из ключевых высших учебных заведений нашего города: хронология основных дат создания и развития, мощный преподавательский коллектив, раскрыты состав и задачи кафедр, научные, просветительские и издательские достижения.

В рамках мероприятия экспонировалась книжная выставка «Жемчужины научного наследия Одесского государственного университета внутренних дел».

«Правовая аргументация и юридическое письмо»

На другой локации форума, в Одесской областной универсальной научной библиотеке им. М.С. Грушевского, прошла встреча с юристом Марьяной Афанасьевой, которая представила свою монографию «Правовая аргументация и юридическое письмо».

Мероприятие стало частью XXIII Всеукраинской выставки-форума «Украинская книга на Одесщине».

Монография является научно-популярным изданием прикладной направленности, результатом осмысления собственного адвокатского и научно педагогического опыта автора относительно осуществления правового анализа и написания юридических документов, в частности процессуальных и аналитических. Издание основано на лучших юридических лиц

практиках стран англо-американской правовой системы, адаптированной к современным правовым реалиям Украины.

Марьяна Афанасьева – украинский ученый-конституционалист одесской школы права, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, профессор, адвокат, член Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины и Научно-консультативного совета при председателе Верховной Рады Украины.

«История Волыни»

В главном читальном зале ОНББ презентовали научно-популярное издание «История Волыни». За свою тысячелетнюю историю Волынь пережила немало событий, испытаний и перемен. В одиннадцати главах книги «История Волыни» отражено историческое и культурное развитие края с древнейших времен до настоящего времени.

Разделы книги охватывают разные направления: от истории и археологии, памятников архитектуры, которые являются настоящим украшением Волыни, до выдающихся личностей, прославивших Родину. На страницах «Истории Волыни» отражены счастливые и трагические, бытовые и судьбоносные, культурные и политические явления в жизни обитателей края.

Кроме того, в издании есть большое количество иллюстративного материала – репродукции гравюр, древних портретов, картин, архивных и современных фотографий. Красной нитью через разделы книги проходит идея борьбы волынян за украинскую государственность во времена вхождения Волыни в состав других стран.

Авторы не обошли вниманием и современные события – отстаивание территориальной целостности Украины во время полномасштабной русско-украинской войны.

«Зеленый венок планеты. Растения и человечество»

Презентация научно-популярного издания для детей и юношества «Зеленый венок планеты. Растения и человечество» прошла с участием его автора Кирилла Булаховского.

Кирилл Булаховский – преподаватель, филолог, кандидат филологических наук, естествоиспытатель, известный как автор книг в жанре нон-фикшн.

Хотя книга и адресована читателям школьного возраста, однако и взрослые найдут для себя много интересного: немало удивительных фактов о загадочном мире экзотических растений и о тех растениях, которые окружают нас в повседневной жизни. В этой книге собрано множество причудливых фактов о растительном мире. Например, можно узнать, у какого фрукта есть чуб, за какой цветок в XVII веке готовы были отдать все имущество, у какого растения самое большое семя, какое растение не любит прикосновений.

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