В Одессе пройдет встреча с известным писателем Андреем Кокотюхой

9 июня 2023 г. в 14:00 в читальном зале Одесской национальной научной библиотеки (ул. Пастера, 13) пройдет творческая встреча с писателем-беллетристом Андреем Кокотюхой, лауреатом премии «Золотой писатель Украины» и презентация его творческого наследия.

Встреча с писателем пройдет в рамках Интеллект-форума, который продлится с 9 по 11 июня 2023 года. Это ежегодный общенациональный комплексный проект социокультурного и научно-коммуникативного направления, в рамках которого будет проведена XXIII Всеукраинская выставка-форум «Украинская книга на Одесчине» и Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием «IV ОдессаБиблиоСаммит».

Программа предусматривает ряд интересных мероприятий, среди которых: мероприятия профессионального и культурно-просветительского направления – круглый стол по актуальным вопросам книгоиздания и пополнения библиотечных фондов в условиях военного времени, выездной Праздник украинской книги в одном из районов Одесской области; широкий спектр событий по продвижению книги и чтения: презентации новых отечественных изданий и издательских проектов, промоакции, автограф-сессии, встречи с известными украинскими авторами, профессиональные дискуссии, мастер-классы с участием представителей ведущих издательств Украины, писателей, иллюстраторов книги, литературоведов, искусствоведов , библиотечных специалистов и широкой общественности

Знаковое событие – встреча с известным украинским писателем-беллетристом, сценаристом, романистом, журналистом, мастером детективного жанра Андреем Кокотюхой и знакомство с его новыми произведениями.

Андрей Кокотюха – представитель современной литературы. Его детективы являются бестселлерами, а его самого называют «отцом украинского готического детектива». По мотивам романов автора снимаются художественные фильмы. Он многократный победитель престижного Международного литературного конкурса Коронация слова; лауреат ряда премий: «Золотой Бабай», награжденный нагрудным знаком «Серебряный Георгий» и другие. В 2012 году автор получил почетное звание «Золотой писатель Украины».

В залах старейшей библиотеки Украины и в ее уютном внутреннем дворике, кроме презентаций издательств из всех регионов и автограф-сессий известных авторов, вас ждут вечерние перфомансы и камерные концерты (волонтерская группа артистов Одесского национального академического театра оперы и балета «Волна» и др.). А также – художественная ярмарка, дефиле «Непобедимые дети», художественный вернисаж художников из Киева и Одессы.

Итак, 9-11 июня Одесская национальная научная библиотека станет местом встречи книголюбов, писателей, специалистов издательского дела, ученых и литературоведов, искусствоведов, иллюстраторов книги, библиотечных специалистов и широкой общественности. В такой компании будут лучше видны горизонты развития культурной отрасли страны.

Еще одно интерактивное событие форума – это выставка «Лучшая книга выставки-форума Украинская книга на Одесчине-2023». Каким будет наполнение ее полок – будет полностью зависеть от посетителей.

Особая изюминка в программе – выездной Праздник украинской книги в поселке Авангард 10 июня 2023 года. Выезд: 9:00, ул. Пастера 13.

Там — торжественное открытие, концерт, ярмарка, экскурсия по городку, благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ, благотворительная акция дарения книг, презентации с писателями. 15.00 – выезд в Одессу на Пастера, 13.

Фото: ОННБ